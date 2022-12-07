手机“上天”诚可贵，卫星互联网“落地”价更高

随着苹果、华为手机“上天”，手机卫星通信在业内的热度一直未减。近日，英国三防手机公司 Bullitt 宣布与联发科合作，将于明年第一季度推出支持双向卫星通信的手机；而深圳星移联信科技发展有限公司也于近日宣布，与唯亚威合作完成国内首个 5G 星载宽带通信链路打通，使普通智能手机通过低轨卫星星座实现宽带上网成为可能。

那么，目前手机卫星通信到底怎样？其背后的真正价值何在？

其实卫星通信早已不是什么新鲜事，此前已经有了卫星电话，且在灾害救援、远洋航行等领域有着广泛的应用。因此，有观点认为，手机搭载卫星通信功能，不过是手机厂商在一片“红海”之中寻求差异化优势而营造的“噱头”。那么，事实究竟如何？

从手机端的变化和技术发展来看，要直连卫星，手机需要支持合适的卫星通信频段，需要集成多频段、小尺寸的手机天线和射频模组。华为和苹果的尝试，可以说迈出了第一步，在没有改变手机外形和重量的基础上，进行了手机连接卫星的探索。

但需要说明的是，目前能够直连手机的卫星和 5G NTN（非地面网络）标准仅支持窄带通信，大众还无法用一部手机同时畅游地面和卫星网络。

从卫星侧来看，由于手机受限于用户体验，不可能安装巨大的天线或大功率电池，这就需要由卫星来弥补这一技术不足，包括让卫星的天线增益更高、通信功率更强等。

由此可见，就手机卫星通信而言，要想实现像使用 4G 或 5G 网络那样实时高速上网（真正的卫星互联网），确实存在不小的挑战。

尽管如此，依然未能阻挡业内对于手机卫星通信的热情。

例如近期收购魅族的星纪时代就公开表示，将推出全球首款直连低轨卫星的消费级手机；谷歌也已确认，在下一版本的安卓系统中提供手机连接卫星的功能；今年 8 月，美国 Space X 公司与美国电信巨头 T-Mobile 共同宣布成立技术联盟，自 2023 年开始通过 T-Mobile 向消费者提供手机直连第二代“星链”卫星的服务。

而当我们跳出手机卫星通信，以更高的视角审视其背后的卫星互联网时，看到的则是世界主要发达国家争相布局这一产业。美国的亚马逊和波音公司、韩国的三星等电子或航空巨头分别发布了“星座计划”；老牌卫星通信运营商 Viasat、Telesat，以及新锐企业 SpaceX、OneWeb 等也纷纷加码，其中美国 SpaceX 的“星链计划”已累计发射近 3000 颗“星链”卫星，公司计划最终发射 4.2 万颗卫星。原因何在？

因为布局卫星互联网不仅体现了一个国家卫星制造能力和发射水平，也是未来打造空天地网络基础设施，实现智慧航空、智慧海洋、智慧农业的重要抓手，并将为国家开展重大科学基础研究提供必要的平台设施。同时，按照卫星轨道资源先到先得的国际原则，抢先发射低轨道卫星的国家将占有更多的轨道资源，这无疑给其他国家发展卫星互联网带来挑战。

因此在笔者看来，发展卫星互联网不仅是手机上网这般简单，更是国家的战略需求。

基于此，与卫星互联网产业相关的企业在今年如雨后春笋般涌现出来。据相关统计，截至目前，我国卫星通信相关企业有 2.5 万余家，其中 2022 年 1—8 月新增注册相关企业 5540 余家，月平均增速达 39.1%。

如此之高的发展速度自然是好事，但高兴之余，笔者还是想到了前两年的“造芯”热。所谓“前车之鉴”，希望相关企业在重视和积极参与卫星互联网产业竞争的同时，一定要秉承理性、高质量发展的原则，只有这样，才能实现并释放卫星互联网的更高价值。