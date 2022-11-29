Counterpoint：iPhone 14 系列销售火爆，苹果 10 月超越三星成为全球最大智能手机厂商

IT之家 11 月 29 日消息，Counterpoint Research 发布最新研究报告，10 月份全球智能手机销量为 1.0568 亿部，比 2021 年同期下降了 11%。

在全球最大的智能手机市场中国，10 月份智能手机销量为 2042 万部，环比下降 4%，同比下降 15%。分析师指出，大部分中国用户不会在 11 月 11 日之前购买新手机。

相反，美国是 10 月份智能手机销量唯一增长的国家，销量同比增长 14%，达到 1445 万部。这一现象可归因于电信公司年终推出的购物季促销活动。

IT之家了解到，欧洲智能手机月销量连续两个月回升，但也未能摆脱 2021 年以来的负增长趋势。据介绍，欧洲 10 月份智能手机销量为 1201 万部，较 2021 年同期下降 20%。

Counterpoint 指出，苹果是唯一一家在 10 月份实现销量环比增长的主要智能手机厂商。尤其是在中国取得了 25% 的最高市场份额，从而超越三星电子坐上全球智能手机市场第一的宝座。

据称，苹果 iPhone 14 系列发布后两个月销量达到了 2609 万部，这一数据与 iPhone 13 系列相似，而高端的 Pro 系列销量占 1814 万台，占比 70%。

分析师指出，苹果 iPhone 14 Pro Max 和 iPhone 14 Pro 在 10 月份的全球销量中分列第一和第二，而以高端 iPhone 14 系列为首的 800 美元以上旗舰手机销量占比创历史新高。

在三星电子被苹果反超的同时，OPPO 和 vivo 销量也出现了连续四个月下滑的现象，份额降至 2020 年 5 月以来的最低水平。