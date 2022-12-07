赛昉科技：全球首款基于 RISC-V 芯片的工业防火墙完成实测

IT之家 12 月 7 日消息，2021 年 12 月 6 日，RISC-V 软硬件企业赛昉科技 StarFive 与城市燃气行业企业港华智慧能源、我国工控网络安全企业威努特宣布联手打造基于 RISC-V“中国芯”的工业互联网安全产品及零碳智慧能源解决方案。

时隔一年，三方合作实现新突破。近日，港华智慧能源宣布，三方联合研发的工业防火墙产品已经取得阶段性成果，在港华燃气站点的实际应用场景中，该产品的数十项功能测试全部通过。这也标志着首款基于 RISC-V 芯片的工业防火墙在能源行业获得阶段性新突破。

▲ 工业防火墙测试拓扑图，图源赛昉科技

据介绍，该产品基于赛昉科技提供的自研昉・惊鸿 7000 系列 RISC-V SoC 芯片，港华智慧能源的平台规范、能源行业的运营经验及资源，并搭载威努特自主研发的 IICS-OS 系统套件，可实现燃气运营场景下的全流程安全可控。

该工业防火墙样机在新密港华进行了多个环节测试，主要包括防火墙管理、IP / MAC 过滤、Modbus 协议自学习及深度解析、ACL 管理、白名单告警一键追加、Modbus 值域控制、安全域添加、会话表查询、老化时间配置、安全域数据流向控制、攻击防范、防火墙运行日志、事件统计分析等。经测试，该产品相对于传统体系架构下的产品，可以有效降低整机功耗，提高报文处理效率。并且该款产品在实现低时延、高吞吐要求的同时，在硬件上还可使用无风扇密闭设计，保证产品可以部署在各种环境复杂的工业及能源应用场景。

此次工业防火墙样机实测的成功，不仅证明了高性能 RISC-V 芯片在工业防火墙应用的可行性，也为后续 RISC-V 开源芯片架构在工业控制、边缘计算、智慧能源、智慧家庭等众多场景的广泛应用打下坚实基础。

IT之家了解到，赛昉科技近日还发布了新款 RISC-V 应用处理器 —— 昉・惊鸿 8100 SoC（JH8100），采用 12nm 制程，搭载赛昉科技自研的昉・天枢 CPU Core IP，采用四大核二小核设计。其中，昉・天枢是一款 64 位超高性能 RISC-V 处理器内核，采用 12 级流水线设计，可实现超标量、深度乱序执行等。昉・天枢工作频率最高可达 2GHz，SPECint2006 9.0 / GHz，Dhrystone 6.6 DMIPS / MHz，CoreMark7.6 / MHz。