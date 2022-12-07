美计算机专业学生：突然间大公司就不要这么多人了，很焦虑

12 月 7 日消息，随着谷歌、Meta、亚马逊等大型科技公司纷纷裁员、暂停或放缓招聘，那些曾经一心想要打入科技行业、谋得一份高薪职位的计算机科学专业大学生都面临着新的选择。有些人开始把期望的标准降低，有些人转而到科技行业之外寻找新的技术岗位。

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自从在西雅图读高一起，安娜丽丝・倪（Annalice Ni）就想为谷歌这样的知名科技公司开发软件。因此，她一直在竭尽全力让自己的经历满足进入这种大型公司所需要的实习和其他简历标准。

高中时，倪女士就选修了计算机科学课程，有过在微软的实习经历，还自愿担任低年级学生的编程老师。她在华盛顿大学主修计算机科学，获得了令人艳羡的 Facebook 软件工程实习机会。今年大学毕业后，倪女士来到硅谷，成为 Facebook 母公司 Meta 的一名软件工程师，开始了自己梦寐以求的工作。

上个月，Meta 解雇 1.1 万多名员工，其中就包括倪女士。

“我确实感到非常沮丧和失望，也许还有点害怕，因为突然之间，我不知道该怎么办，”现年 22 岁的倪女士在谈到意想不到的职业挫折时说。“我已经竭尽全力了。尤其是在大学里，我所能做的都做了，再没法做得更多更好。”

在过去的十年时间里，六位数的起薪、免费餐饮等福利以及开发几十亿用户所使用应用程序的机会，使得美国各地大学校园里的年轻人纷纷涌向计算机科学专业，花精力研究计算机编程语言和算法。根据美国计算机研究协会 (Computing Research Association) 所追踪的约 200 所大学计算机相关学位数据，从 2011 年到 2021 年，主修计算机专业的本科生人数增加了两倍多，达到近 13.6 万人。

Facebook、谷歌和微软等科技巨头也推动了计算机教育行业的繁荣，他们让大学生都相信，软件开发工作是通往高薪职业的途径和改变世界的力量。

但现在，Meta、Alphabet、DoorDash、Lyft、Snap、Stripe、推特以及亚马逊等科技公司纷纷裁员、暂停或放缓招聘，给计算机和数据科学专业的一代学生带来了不小冲击。

这些学生花了多年时间磨练自己，正准备到最大的科技公司工作。但裁员不仅让刚刚毕业的计算机专业大学生不得不寻找新工作，也给那些想到大型消费科技公司实习的大学生带来了更多不确定性。

过去，科技公司会利用实习项目来招募更有前途的求职者，向许多大学生提供毕业后成为公司全职员工的机会。但今年，这些机会正在减少。

例如，亚马逊今年雇用了大约 1.8 万名实习生，不算住房补贴在内，公司给一些计算机科学专业的学生支付了近 3 万美元的暑期实习费用。一名了解亚马逊实习项目的知情人士表示，公司目前正在考虑将明年实习生人数减少一半以上。

亚马逊发言人布拉德・格拉瑟 (Brad Glasser) 表示，公司致力于拓展实习项目、为大学生提供真实的工作经验。Meta 一名发言人则提到公司首席执行官马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 上个月写给全体员工的一封信，信中宣布了公司的裁员计划。

小型科技公司的招聘计划也在悄然发生改变。热门游戏平台 Roblox 表示，计划在明年夏天招聘 300 名实习生，几乎是今年的两倍，但预计将有超过 5 万人申请这些实习职位。相比之下，Redfin 今年夏天只雇用了 38 名实习生，公司表示已经取消了明年的实习项目。

无论如何，计算机专业的大学生仍然有相对不错的工作选择，而且这个领域还在不断发展。根据美国劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics) 的预测数据，2021 年至 2031 年期间，软件开发人员和测试人员的就业岗位预计将增长 25%，也就是新增超过 41.1 万个就业岗位，其中许多工作岗位都在金融和汽车行业等领域。

德克萨斯大学奥斯汀分校计算机科学系主任布伦特・温克尔曼 (Brent Winkelman) 说：“学生们仍然能收到很多工作邀请。”“但可能不是来自 Meta、推特或亚马逊等知名科技公司，而是来自通用、丰田或洛克希德等公司。”

很多即将进入科技就业市场的焦虑学生转而求助于大学就业中心。在职业咨询师的办公室里，越来越多的大学生咨询如何制定找工作的 B 计划。

一些学生正在申请不太知名的科技公司，其他人则在科技行业外寻找技术岗位，比如到沃尔玛等零售商，或者政府机构和非营利组织那里工作。此外，读研也是一个选择。

位于加州克莱蒙特市的波莫纳学院 (Pomona College) 职业发展办公室高级主任黑兹尔・拉贾 (Hazel Raja) 说：“这门学问比以前要灵活得多。即使是那些已经找到工作的学生，他们也会积极参与各种校园招聘的机会，确保建立更多人脉。”

现年 21 岁的海伦・董（Helen Dong）是卡内基梅隆大学计算机科学专业的大四学生，曾于 2021 年和 2022 年先后两次在 Meta 公司实习。所以她说，今年夏末，当自己没有收到 Meta 公司的工作邀请时，感到很惊讶。Meta 最近开展的大规模裁员促使这名大四学生向科技行业以外的汽车和金融公司投简历。上个月，她在 TikTok 上发布了一段视频，建议同龄人调整自己的工作预期。

“我选择了计算机科学专业，我以为大学毕业后就能拿到大量的工作邀请，赚大钱，”董女士在 TikTok 的视频中这样开玩笑说，还唱着《把你的期望值降到 0》(Reduce Your Expectations to 0)。她在视频底部写道，在这样一个就业市场，“如果能得到一份工作，就要心存感激。”

10 多名大学生和刚毕业的大学生在接受采访时都表示，他们对大型科技公司放缓招聘并没有心理准备。毕竟最近，这些公司还在激烈争夺顶尖学校的计算机科学专业学生。有些学生收到了多份工作邀请，起薪六位数，签约奖金就有五位数。TikTok 上有一类视频专门向年轻的技术人员宣传大型科技公司的工作福利和年薪，其中有视频强调这些公司每年的待遇接近 20 万美元。

然而，几十名最近被解雇的科技公司员工，或者已经收到技术工作邀请但被取消入职的人，都在招聘平台 LinkedIn 上讲述了自己面对的困境。为了提醒各大公司的招聘人员，一些人还在 LinkedIn 个人资料照片上加上了显示自己正在找工作的#opentowork 标签。

现年 23 岁的托尼・施 (Tony Shi) 就是其中一员。他在加拿大安大略省伦敦的韦仕敦大学 (Western University) 主修计算机科学和商科。今年毕业后，施先生于 8 月开始在 Lyft 担任产品经理。但 11 月份公司裁掉了大约 650 名员工，其中就包括刚毕业的施先生。

现在他要找到一份新工作，而且时间紧迫。施先生是加拿大人，因为在 Lyft 工作而获得留居美国旧金山的工作签证。根据签证要求，他有 60 天的时间去找一份新工作。施先生表示，自己对潜在雇主的业务运行情况以及资产负债状况变得更加敏感。

“我需要规避风险。我绝对不想再被解雇了。”他说自己不会再相信一家公司吹嘘的话，而是认为，“现在公司的产品要有存在的意义。”

相比之下，一些应届大学毕业生都没有进入科技行业工作的机会。

瑞秋・卡斯特利诺 (Rachel Castellino) 是美国加州州立理工大学 (California Polytechnic State University) 统计学专业的学生，一直想在大型科技公司谋得一份工作。大学期间，她在支付平台 PayPal 实习，担任过项目经理，获得了美国国家科学基金会资助的数据科学奖学金，还在学校牵头成立了一个数据科学俱乐部。

22 岁的卡斯特利诺知道，科技公司的面试往往都会涉及如何解决编程难题，自己必须苦练技能才能通过这些公司的技术面试。去年，她把秋季的大部分时间都花在了求职和准备编程上来，每周花四个整天的时间学习概率论和编程语言，每天都是从早上 8 点一直学到下午 4 点。卡斯特利诺说，即便如此，面试过程还是很残酷。

2021 年 11 月份，Meta 公司为卡斯特利诺提供了一份数据科学家的职位，入职时间是 2022 年 12 月。她说，上个月，Meta 取消了这一工作邀请。

“为了这些面试，我非常努力。能获得一份高质量岗位的感觉真的很好，”卡斯特利诺说。“我有太多的期待。”

这一挫折让她很沮丧。“我很难过，”卡斯特利诺说。“听到这个消息真让人难受。”

倪女士则把失去梦想工作看作是一次拓宽职业视野的机会。在过去的一个月时间里，倪女士向那些她认为具有创新精神的中型科技公司和初创企业发送了很多求职申请，这些公司都是她以前从没有考虑过的潜在雇主。

“我在寻找以前不会考虑的机会，”倪女士说。“我觉得我已经从中学到了不少东西。”