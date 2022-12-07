惨烈：今年欧洲科技公司总市值已下降到 2.7 万亿美元，去年底为 3.1 万亿美元

IT之家 12 月 7 日消息，据 CNBC 报道，根据风险投资公司 Atomico 的数据，欧洲科技行业今年的价值损失已超过 4000 亿美元。

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IT之家了解到，Atomico 周三在其年度“欧洲科技状况”报告中说，欧洲所有公共和私营科技公司的总市值已从 2021 年底的 3.1 万亿美元的峰值下降到 2.7 万亿美元，这些数字凸显了科技行业在过去一年中的艰难处境。

Atomico 公司的合伙人汤姆-韦梅尔称，“这是艰难的一年，俄乌战争、通货膨胀、加息、整个欧洲大陆的地缘政治紧张局势，这是自全球金融危机以来最具挑战性的宏观经济环境。”

在欧洲，一些公司的市值出现了断崖式的下跌。瑞典先买后付集团 Klarna 将其估值从 456 亿美元降至 67 亿美元。同时，音乐流媒体服务 Spotify 的股价在过去一年中下跌了 60% 以上。

根据 Atomico 的报告，今年欧洲初创企业的总体风险投资预计将下降到 850 亿美元，该报告是基于 41 个国家的定量数据和调查。这比 2021 年欧洲初创企业融资超过 1000 亿美元下降了 18%。不过，Atomico 表示，这是迄今为止对欧洲科技生态系统投资的第二高金额。由于来自美国投资者的参与激增到新的高度，欧洲科技投资去年打破了纪录。

今年，这一趋势发生了逆转，外国投资者大幅紧缩。在 1 亿美元以上的“巨额融资”中，活跃的美国投资者数量比去年下降了 22%。

Atomico 说，在 2022 年上半年，欧洲的科技行业火力全开，投资水平仍比 2021 年同期高出 4%。然而，投资从 7 月开始放缓，到 8 月和 9 月进一步减速。从那时起，每月的投资水平平均为 30 亿至 50 亿美元左右，与 2018 年的水平一致。

独角兽企业的创建速度也有所放缓，2022 年新诞生的 10 亿美元以上的独角兽企业数量从去年的 105 家下降到 31 家。

与此同时，IPO 几乎消失了。Atomico 表示，2022 年全球仅有三起市值在 10 亿美元以上的科技 IPO，其中两起发生在欧洲。在 2021 年，有 86 宗这样的 IPO。

欧洲地区也未能幸免于科技界的裁员潮。报告称，总部位于欧洲的公司今年裁员超过 14000 人，占全球裁员总数的 7%。