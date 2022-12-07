OPPO Pad 开启 ColorOS 13 / 安卓 13 升级公测招募

IT之家 12 月 7 日消息，按照 ColorOS 13 的 12 月升级适配计划，OPPO Pad 和 OPPO Pad 艺术家限定套装今日迎来 ColorOS 13 升级公测招募，将升级到安卓 13 系统。

招募时间：2022/12/7 - 2022/12/9

版本审核和推送时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准，版本将在审核完成后分批进行推送

【申请方式】

1、确保平板版本已经升级到基础版本 A.16 或 A.17（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在平板上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息 > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级公测 ”，然后按照提示进行申请。

由于公测特性，建议报名时填写真实手机号，便于及时处理公测反馈的问题。

PS：参与答题可提高审核通过概率。

3、提交申请后，请耐心等待。工作人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果将以尝鲜申请界面显示为准。

IT之家了解到，ColorOS 13 的 12 月升级适配计划包括 OPPO Pad 在内的 3 款设备将推送公测版升级，包括一加 Ace Pro、OPPO Reno5 系列的 10 款设备将推送正式版升级。

ColorOS 13 于今年 8 月 30 日在 OPPO 开发者大会 2022 上正式发布，ColorOS 13 主要从水生设计、全面流畅、智慧生活和安全隐私四个方面进行升级，增加了新色彩设计和全新字体 OPPO Sans 3.0。