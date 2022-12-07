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苹果 iPhone 越狱开发者设计出“灵动刘海”，支持 iOS 13 ~ 15.7

2022/12/7 17:41:58 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 肖战舅舅 的线索投递！

IT之家 12 月 7 日消息，自从苹果为 iPhone 14 Pro 系列推出“灵动岛”以来，民间就有不少大神针对其他手机设计了类似的功能，使用体验参差不齐，且大都是针对安卓手机的。

今日，苹果 iOS 越狱开发者 Elias Limneos 放出了一个适用于刘海屏 iPhone 的“DynamicPeninsula（灵动刘海）”，为老款 iPhone 机型带来了该功能。

据介绍，该工具将 iPhone 14 Pro 的大部分灵动岛效果带到了所有刘海屏 iPhone 设备上，包括 iPhone X / XS、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13 等。

灵动刘海为以下内容提供了流畅的动画 UI：

  • 通话计时器

  • 音乐 / 正在播放 App

  • 请勿打扰事件

  • 屏幕录制

  • 连接蓝牙设备

  • 音量 / 静音开关事件

  • 电池充电 / 低电量事件

IT之家了解到，该工具与 iOS 13 到 iOS 15.7 系统兼容，同时支持 OLED 和 LCD 屏，缺点当然就是需要越狱 iPhone。

不过，根据网友的描述，该工具目前还有一些适配问题，Elias Limneos 则表示会在下个版本修复。

灵动群岛：点此查看

如何安装：点此查看

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关键词：灵动岛

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