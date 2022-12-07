《云顶之弈》S8 赛季动画短片发布：怪兽来袭，保卫铲铲市

IT之家 12 月 7 日消息，《云顶之弈》S8 赛季将在 12 月 8 日开启。官方今天发布了一段动画短片，主题为怪兽来袭，保卫铲铲市。

在预告片中，拉克丝、亚托克斯和内瑟斯等小小英雄联手打败了入侵的怪兽“蟹加特”，保卫了铲铲市。

IT之家了解到，新赛季的《云顶之弈》主题为“怪兽来袭”。在新版本中，英雄强化将为你提供三种英雄强化选择，你可以从中选择一种，为你的英雄小队确定自己的领袖。每个弈子都有两种专属的英雄强化。其中一种英雄强化会让你的英雄具备单枪匹马把队伍引向胜利的能力，另一种则是教会他们举重若轻的领导原则，激励自己的队友，齐心协力为他们完成艰难的任务。

英雄强化可以解锁更出人意料、更多样的阵容。这些强化真的很强 —— 是英雄级的强。所以我们必须加以控制，尽可能保持平衡。是的，就连金铲铲之都的居民也是很注重机会平等的。英雄强化还会半适应你的场上情况，也就是说你看到的选择都会比较符合已经在使用的阵容。而且无论你选择哪种英雄强化，都会获得一个被强化的英雄的弈子。

英雄强化的选择会随着对局推进变化，前期最常见的是 1 费或 2 费的弈子强化，3-2 回合的选择多为 2 费或 3 费的弈子强化，而 4-2 回合最多的就是 3 费或 4 费弈子，也有可能出现 5 费弈子的强化，但很稀有。

有关《云顶之弈》新赛季机制详细介绍请见官网。