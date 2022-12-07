中国移动完成全球首个 5G VoNR 国际漫游及 VoNR+ 新通话业务演示

IT之家 12 月 7 日消息，据中国移动官方消息，近日，在中日韩三方运营商战略合作（SCFA）峰会上，中国移动联合韩国 KT 完成全球首个 5G VoNR 国际漫游及 VoNR + 新通话业务演示。

据介绍，随着 5G SA（独立组网）网络的规模部署，中国移动研究院制定了 5G VoNR 国际漫游及 VoNR + 新通话端到端技术方案，在中国移动研究院实验室和韩国 KT 首尔实验室分别部署了 5G SA 核心网并通过 IPX 网络连接，在北京、首尔两地主会场实现了商用基站覆盖，面向中国移动用户漫出至韩国首尔并呼叫位于北京的中国移动用户的场景，进行了高清视频通话以及基于 VoNR + 的中英翻译、趣味通话等新通话业务演示。

▲ 图自中国移动官方

IT之家了解到，中国移动研究院基于 3GPP 的 IMS 数据通道技术标准，提出了全新的“VoNR+”技术体系架构，即在 VoNR 网络上搭载新的数据通道，通过引入更加灵活的开放架构，便于第三方通话类应用便捷入驻，打造 VaaP (Voice as a Platform)。

VoNR + 将为实时通信带来全方位的升级，通信手段由高清音视频升级为零信任、全交互式的实时通信，终端类型由手机扩展到可穿戴设备、家用电器、汽车、机器人等多种类型。同时，作为 5G 新通话目标架构，VoNR + 可支持诸多 5G 新通话业务场景：

智能翻译业务可实现不同语言用户之间的无障碍沟通；

趣味通话业务可实现用户视频通话过程中的虚拟头像替换、手势动效及语音表情雨功能；

5G 视频客服业务可支持用户通过可视菜单进行业务办理；

AR 远程指导业务通过视频通话叠加 AR 标注功能赋能行业用户提升服务效率。

▲ 图自中国移动官方

目前，中国移动正在积极推进 VoNR + 网络试点工作，后续，中国移动将积极联合已部署 5G SA 网络的国际运营商，逐步开展 VoNR + 新通话国际漫游业务。