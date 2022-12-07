大疆 DJI Transmission 图传新增支持自定义 3D-LUT

IT之家 12 月 7 日消息，大疆 DJI Transmission 图传近日获推 V01.05.0300 固件更新，图传高亮监视器现已支持自定义导入和应用 3D-LUT 等功能。

更新固件后，图传高亮监视器将支持从 Micro SD 卡中导入自定义 3DLUT，导入数量上限为 16 个，其中包含 DJI 官方 LUT:D-Log_to_Rec.709 和 D-Log_to_HLG。

将图传高亮监视器和图传发射器连接后，摄影师可进入 LUT 选择界面，自行切换已导入的 LUT，提前预览拍摄画面的颜色效果。

此外，图传高亮监视器和图传发射器将新增风扇模式切换功能，风扇模式分为“正常”和“低噪音”两个模式。“低噪音”模式可降低风扇转速，方便在更加严格的收音环境下使用。当机器过热时，图传高亮监视器将触发过热保护提示，风扇模式将自动切至“正常”运作模式。

更新固件后，图传高亮监视器还新增了待机水印开关功能，以及多项功能修复：

修复 DJI RS 3 Pro 通过蓝牙快门连接相机时，无法使用安装在图传高亮监视器上的手柄启动相机录制的问题。

修复偶现的图传高亮监视器 USB-C 网络摄像头模式无画面输出问题。

修复广播模式下图传高亮监视器 HDMI / SDI 输出帧率无法根据图传发射器输入帧率自动设置的问题。

IT之家了解到，大疆 DJI Transmission 图传套装官方售价 13499 元，内含 DJI 图传发射器、DJI 图传高亮监视器、电池转接板、智能电池、充电管家等配件。DJI 图传发射器单品售价 5999 元，DJI 图传高亮监视器单品售价 7999 元。