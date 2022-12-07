IT之家 12 月 7 日消息，据雪球交通卡 iOS 版应用更新信息显示，该交通卡新增支持吉林通 Apple Pay 快捷交通卡，这意味着，苹果 Apple Pay 吉林通交通卡即将上线。

通过 Apple Pay 快捷交通卡，通勤者不用再单独拿出实体卡，只需将 iPhone 的顶部或 Apple Watch 的显示屏靠近检票扫描器中心处附近，即可通过 iPhone 或 Apple Watch 享受快速支付体验。整个过程不需要使用面容 ID、触控 ID 或密码进行验证，无需唤醒或解锁设备，也不用打开任何 App。

IT之家了解到，目前苹果 Apple Pay 国行已支持上海交通卡・全国交联版、京津冀互联互通卡（北京）、厦门 e 通卡、台州公共交通卡、大连明珠卡、天津互联互通城市卡、宁波交通一卡通、岭南通・五邑通（江门）、岭南通・岭云通（云浮）、岭南通・广佛通（佛山）、岭南通・榕江通（揭阳）、岭南通・河源粤支付、岭南通・潮州通、岭南通・红海通（汕尾）、岭南通・羊城通（广州）、岭南通・茂城通（茂名）、岭南通・韶州通（韶关）、江苏交通一卡通・常州、江苏交通一卡通・淮海通（徐州）、江苏交通一卡通・苏州、泉城通（济南）、洪城一卡通（南昌）、深圳通互联互通卡、潇湘卡・公共交通卡（长沙）、燕赵通（石家庄）、西藏交通一卡通（拉萨）、金陵通交通卡（南京）、长安通（西安）。