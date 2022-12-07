2022 年 Q3 中国投影机出货量 170 万台微增 1.2%，全年预测下修至 767 万台

IT之家 12 月 7 日消息，根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国投影机市场出货分析季度报告（China Projector Market Shipment Analysis Quarterly Report）》，2022 年第三季度，中国整体投影仪市场出货量为 170 万台，同比微增 1.2%，环比下滑 12.6%。其中，智能化的渗透率达到 83%，较第二季度增长 2.3 个百分点，较第一季度增长 5.2 个百分点。

本文中的数据口径为出货交易，与零售相对应。产品口径是最广泛的投影产品范围，从系统方面可以分为智能和非智能两大类；从光源可以分为激光、LED 灯、传统灯泡等；从技术可以分为 LCD、DLP、LCOS 等；从应用场景可以分为家用和泛商用，而泛商用还包括商务、工程、院线、教育等领域。

场景：家用在整体市场的占比下滑至 86%

分应用场景看，家用投影产品在整体市场的出货量占比达到 86%，低于一季度的 89% 和二季度的 88%，主要原因在于外部终端消费疲软，内部 DLP 产品出货大幅减少。

商用投影产品占比为 14%，上半年延迟的部分项目需求在第三季度释放，带动份额环比提升。

2022 年分季度中国投影机市场出货量场景结构，单位：%

品牌：极米、坚果、爱普生、汇趣位列 TOP4

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022 年第三季度，整体投影机市场的出货量 TOP4 品牌为极米、坚果、爱普生和汇趣，合计份额仅为 27.1%。在供应链成熟、用户认知增长快速、发展潜力巨大等因素的推动下，投影机市场参与品牌不断增多，市场竞争愈发激烈，当季无一品牌份额超过 10%。

分品牌看，极米依然保持头名，但领先优势有所减弱。坚果通过子品牌微果进军 1LCD 市场，在产品布局、渠道拓展和营销推广皆有动作，份额较上季度有所提升。爱普生在整体市场排名第三，随着新财年的开启和经营转变策略的持续，家用市场快速增长，出货量当季同比大涨 88%，同时在商用市场稳居第一。

峰米在不同技术、不同光源的产品上完善布局，第三季度激光新品 S5 铺货迅速；小明 1LCD 产品逐渐成为中坚力量，合并排名第五。当贝凭借 X3 系列和 D3X 系列的亮眼表现，排名升至第七位。作为新进入者，知麻在 LCD 品牌阵营中迅速破圈，第三季度排名升至第八。

此外，市场上还存在一批主攻电商渠道，产品技术以 1LCD 为主，定价偏低端的品牌，其品牌认知度和忠诚度相对较低，因此每个季度的品牌排位均有变动。2022 年第三季度进入前十的为汇趣、先科、瑞视达等。

2022Q3 中国投影机市场主要品牌出货份额，单位：%

注：以上品牌出货数据均包含旗下子品牌。

产品：1LCD 技术和激光光源稳定增长

DLP 技术出货持续下滑，2022 年第三季度，占比萎缩至 33%，较上个季度下降 5.2 个百分点。DLP 投影市场中 CR4 集中度高于整体市场，极米、坚果、当贝、长虹 TOP4 品牌份额达到 55.9%。

1LCD 市场热度高涨，除中小品牌外，有背景的新兴品牌和主流品牌也纷纷进入，带动其出货量份额增长至 58%。TOP4 品牌为汇趣、先科、小明和知麻，合计份额为 28.4%，属于竞争型市场格局。

2022 年第三季度，3LCD 技术出货占比为 9%，较上季度增长 0.5 个百分点。TOP4 品牌为爱普生、松下、NEC 和索尼，其中技术主导者爱普生占据六成以上的市场份额。

2022 年分季度中国投影机市场出货量技术结构，单位：%

分投影光源看，随着激光供应链的成熟，成本不断降低，应用场景不断拓宽。IT之家获悉，2022 年第三季度，激光光源产品快速渗透，出货量占比首次超过 10%，较上季度增长 1.7 个百分点；LED 灯份额维持在 80% 的水平；灯泡份额有所下滑。

2022 年分季度中国投影机市场出货量光源结构，单位：%

展望：2022 年整体投影机出货量预测下调至 767 万台

根据第三季度表现和第四季度的内外环境，洛图科技（RUNTO）下调了 2022 年中国整体投影机市场出货量预测，至 767 万台，同比增长约 4%。

从市场表现数据看，教育场景的萎缩已成定局；商务场景中智能产品带来一定新的增量，工程产品在亮化工程、智慧文旅、虚拟展厅、沉浸式体验馆等场景中亦展现活力，但整体泛商用市场仅称得上相对稳定；而家用市场中 DLP 产品出现显著下滑，1LCD 增速也开始放缓。