我国北斗系统正式加入国际中轨道卫星搜救系统

IT之家 12 月 7 日消息，据中国北斗卫星导航系统官方消息，2022 年 11 月 16 日至 29 日，国际搜救卫星组织第 67 届公开理事会成功召开，会议期间，大会主席发表声明，正式宣布中华人民共和国海事局作为中国政府代表，已与国际搜救卫星组织四个理事国（加拿大、法国、俄罗斯、美国）完成了北斗中轨搜救载荷加入国际搜救卫星组织政府间合作意向声明的签署工作。

同时，大会还审议通过了全球卫星搜救系统技术和程序标准文件中北斗相关的修订内容，标志着中国正式成为国际搜救卫星组织空间段提供国，北斗国际搜救服务成为继定位导航授时服务后第二个获得国际组织认可的全球服务。

IT之家了解到，国际搜救卫星组织成立于 1979 年，由其运行的全球卫星搜救系统是国际海事卫星组织推行的全球海上遇险与安全系统的重要组成部分。1992 年，中国成为国际搜救卫星组织用户国。1997 年，中国成为国际搜救卫星组织地面设备提供国。

2016 年以来，交通运输部海事局会同中国卫星导航系统管理办公室，组织中国卫星导航工程中心、中国交通通信信息中心、中国空间技术研究院、中国科学院微小卫星创新研究院等单位，经历设计论证、技术攻关、频率协调、星地设备建设、载荷发射组网、国际入网协调等六个阶段，历时六载，从无到有，建立起北斗国际搜救服务系统，并按照国际组织标准要求，为全球用户提供 406MHz 遇险信号转发服务及特色返向链路服务。

下一步，中国将履行国际搜救卫星组织空间段提供国的职责，会同其他空间段提供国，不断提升全球遇险报警及搜索救援能力，优化提升北斗国际搜救服务性能，加快北斗特色返向链路服务全球化应用发展，为全球航海、航空和陆地用户提供公益性遇险报警服务。