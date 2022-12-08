苹果 AirDrop 隔空投送“对所有人开放 10 分钟”功能全球上线

IT之家 12 月 8 日消息，苹果今天推出了 iOS 16.2 RC 版，带来了一些新功能，包括 iCloud 端到端加密升级、Apple Music Sing 等。这次更新还将此前仅限于中国的一个 AirDrop（隔空投送）功能扩展到全球市场，该功能便是 “对所有人开放 10 分钟”。

IT之家了解到，此前苹果的 AirDrop 有三种不同的选项。“接收关闭”会完全关闭某人向你 AirDrop 隔空投送的能力，而“仅联系人”意味着只有保存在你的联系人中的人才能用 AirDrop 向你发送东西。还有一个“所有人”选项，允许附近的任何人通过 AirDrop 向你发送文件、照片或其它内容。这意味着，你周围的任何人，无论你是否认识他们，都可以把你的 iPhone 视为 AirDrop 的发送目标。

然而上个月，苹果对这一设置进行了修改，该功能首先提供给了中国的 iPhone 用户。在中国的 iOS 16.1.1 和 iOS 16.2 Beta 2 中，“所有人”这个选项变成了只能启用 10 分钟。10 分钟过后，AirDrop 设置将变回“仅限联系人”。

从今天的 iOS 16.2 RC 开始，“对所有人开放 10 分钟”这个新功能现在已经在全球范围内实施。

苹果表示，引入这一功能是为了减少在商场和机场等拥挤地区传播垃圾内容。