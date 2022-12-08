沉寂 1 年多后，苹果宣布 iCloud 放弃儿童性虐待材料（CSAM）检测计划

IT之家 12 月 8 日消息，在分享给 WIRED 的一份声明中，苹果今天宣布 iCloud 云服务已放弃儿童性虐待材料（CSAM）检测计划。这项检测计划于 2021 年 8 月开始测试，主要会检测存储在 iCloud 的 CSAM 图像资料，但自推出以来备受争议。

Illustration: Jacqui VanLiew

苹果最初表示，CSAM 检测将在 2021 年底之前在 iOS15 和 iPadOS15 的更新中实现，但该公司最终根据 "客户、宣传团体、研究人员和其它方面的反馈" 推迟了这项功能。现在，经过一年的沉默，苹果已经完全放弃了 CSAM 检测计划。

IT之家了解到，苹果的计划受到了广泛的个人和组织的批评，包括安全研究人员、电子前沿基金会（EFF）、政治家、政策团体、大学研究人员，甚至还包括一些苹果员工。

一些批评者认为，该功能将为设备创造一个 "后门"，政府或执法机构可以利用它来监视用户。另一个担忧是误报，包括有人可能故意将 CSAM 图像添加到另一个人的 iCloud 账户中，使其账户被标记。

苹果公司在声明中表示：