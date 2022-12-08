沉寂 1 年多后，苹果宣布 iCloud 放弃儿童性虐待材料（CSAM）检测计划

IT之家 12 月 8 日消息，在分享给 WIRED 的一份声明中，苹果今天宣布 iCloud 云服务已放弃儿童性虐待材料（CSAM）检测计划。这项检测计划于 2021 年 8 月开始测试，主要会检测存储在 iCloud 的 CSAM 图像资料，但自推出以来备受争议。
苹果最初表示，CSAM 检测将在 2021 年底之前在 iOS15 和 iPadOS15 的更新中实现，但该公司最终根据 "客户、宣传团体、研究人员和其它方面的反馈" 推迟了这项功能。现在，经过一年的沉默，苹果已经完全放弃了 CSAM 检测计划。
IT之家了解到，苹果的计划受到了广泛的个人和组织的批评，包括安全研究人员、电子前沿基金会（EFF）、政治家、政策团体、大学研究人员，甚至还包括一些苹果员工。
一些批评者认为，该功能将为设备创造一个 "后门"，政府或执法机构可以利用它来监视用户。另一个担忧是误报，包括有人可能故意将 CSAM 图像添加到另一个人的 iCloud 账户中，使其账户被标记。
苹果公司在声明中表示：
在广泛征求专家意见，收集我们去年提出的儿童保护举措的反馈后，我们正加大对 2021 年 12 月上线的 Communication Safety 功能的投资。我们决定不再推进我们之前提出的 iCloud 照片的 CSAM 检测工具。
儿童可以在没有公司梳理个人数据的情况下得到保护，我们将继续与政府、儿童倡导者和其它公司合作，帮助保护年轻人，维护他们的隐私权，让互联网成为儿童和我们所有人更安全的地方。