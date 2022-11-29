Win11 学院：在微软 Windows 11 设备上如何同步苹果 iCloud 照片

IT之家 11 月 29 日消息，微软近日对旗下的 Windows Photos 应用进行了更新，允许 Win11 用户同步 iCloud Photos 中的照片。这意味着苹果 iPhone / iPad 用户可以在移动端和 Windows 设备上来访问自己的所有照片。

IT之家了解到，想要获得这项功能需要确保 PC 升级到 Windows 11 Version 22H2 功能更新。步骤如下：

1.用户需要访问 Microsoft Store 将 Windows Photos 应用更新至最新版本，然后点击“Get iCloud for Windows”按钮。

2.如果你看不到 iCloud 照片选项，请进入照片应用的设置，切换到显示 iCloud 照片开关。

3.输入你的微软账户 ID 和密码，点击获取按钮，下载 iCloud for Windows。当要求时，输入 iCloud 账户的详细信息，将你的电脑与 Apple ID 联系起来。然后，点击 "登录" 按钮。

4.在你的 iPhone 或其它与 iCloud 账户相关的苹果设备上会收到一条验证码短信。在你的 Windows 电脑上输入该代码，然后点击继续。

5.在接下来出现的 iCloud 窗口中，选择你想同步的项目，选中相应的选项，完成后点击应用按钮。

6.切换到照片应用程序，看看它是否正在下载你所有的 iCloud 照片。一旦下载完成，你应该在 Windows PC 上也能看到 iPhone 上的所有照片。