胡歌成为五菱品牌全球代言人，Air ev 晴空将于 12 月 12 日上市

IT之家 12 月 8 日消息，今日五菱汽车宣布，胡歌正式成为五菱品牌全球代言人，开启五菱新能源全球化新篇章。

官方称，本次携手，是五菱与胡歌双方的实力相惜和理念共鸣，更是双方对五菱新能源“轻出行”主张的高度契合。未来，五菱将携手胡歌不断突破，一路向上，以中国智造实力勇攀中国新能源全球化的新高峰。

此外，“胡歌同款”座驾 —— 五菱新能源首款全球车型 Air ev 晴空将于 12 月 12 日在国内正式上市。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 2974mm / 1505mm / 1631mm，轴距为 2010mm，尺寸比宏光 MINIEV 稍大。动力方面，根据此前工信部的申报信息显示，新车将采用单电机布局，并配备磷酸铁锂电池，最大功率为 30kW，最高车速 100km / h。

IT之家曾报道，五菱 Air ev 此前已经出现在了免征车辆购置税的新能源汽车车型目录中，该车型 CLTC 有 200km、300km 两种续航可选，电池容量分 26.7kWh、26.5kWh、17.3kWh 和 28.4kWh。此外，新车提供直流快充、交流充电桩、家用插座 + 充电枪三种充电模式。四座版配备直流快充，官方称电量从 30% 充到 80% 仅需 45min。