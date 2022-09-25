9.99 万元，宏光 MINI EV 敞篷车正式上市：还有 GAMEBOY 全新配色

IT之家 9 月 25 日消息，上汽通用五菱旗下宏光 MINI EV 家族新成员今日宣告正式上市，包括两款 GAMEBOY 新配色，还有备受期待的敞篷版 MINIEV CABRIO。此外，新款马卡龙车型将于 10 月到来。

据介绍，宏光 MINI EV 敞篷版定价 99900 元，GAMEBOY 则为 55800 元起。

其中，五菱宏光 MINIEV 敞篷版拥有红 / 黑双色软顶篷布可选，采用半自动开关篷结构，提供海天蓝、祖母绿、摩登黑三种新配色以供选择。

IT之家了解到，新车尺寸为 3059*1521*1614mm，轴距为 2010mm。采用无框车门、发光车标、贯穿式灯带，采用 LED 远近光灯源、LED 日间行车灯、LED 高位制动灯。

动力系统方面，新车搭载了 30kW 电机，最大扭矩 110N・m，最高车速 100km / h，续航 280KM，充电 20%~100% 需 8.5 小时，支持电池加热及智能保温。

此外，五菱 MINI EV 敞篷车采用了后置后驱驱动形式，前麦弗逊独立悬架、后三连杆式半独立悬架，轮胎规格 145/70 R12。

安全方面，它提供了主 / 副驾安全气囊、胎压报警、主驾驶安全带未系提醒、行车自动落锁、低速行人警示、ABS 防抱死、EBD 制动力分配系统。

内饰方面：新车配备了旋钮式电子换挡、彩色液晶组合仪表、7 英寸仪表屏幕、LED 阅读灯、主 / 副驾遮阳板 (带化妆镜)、PVC 仿皮座椅材质。

功能方面，新车支持遥控钥匙 + 中控锁、坡道辅助、经济 / 标准 / 运动模式、电动车窗、车窗一键升降 (带防夹功能) 、冷暖空调、后倒车雷达倒车影像。

据介绍，五菱还推出“青柠苏打”和“落樱缤纷”两种 GAMEBOY 新配色，而且用户还可在 LING Club 上选择个性车贴装扮新车，其他方面基本延续了普通版本的设计。

新款马卡龙车型将拥有更加独特的外观设计，车身涂装配色以及轮圈造型和配色都更具时尚感。

官方表示，两款 GAMEBOY 新配色的灵感源自有着“冲浪者天堂”美誉的夏威夷和四月的塞纳河左岸，两款车型提供了风格不同的车身拉花，落樱缤纷的整体风格明显更“甜”一些；而青柠苏打则更具运动风格。