保护隐私前提下管理密码更轻松，DuckDuckGo 和 Bitwarden 宣布展开合作

IT之家 12 月 8 日消息，主打隐私保护的搜索引擎 DuckDuckGo 宣布和密码管理工具 Bitwarden 合作，在 DuckDuckGo for Mac 中引入密码管理功能（目前仍处于测试阶段）。

IT之家了解到，Bitwarden 是一款主流的密码管理工具，其特点之一就是开源许可。相比较 Enpass 等友商产品，家庭用户可以免费使用 Bitwarden，高级账户每年费用只需要 10 美元。

两家公司表示双方的合作秉承着同一个目标：保护用户上网时的隐私安全。Bitwarden 首席技术官 Kyle Spearrin 表示：“每个人都需要简单、实用的工具来加强他们的在线安全。只需几个步骤，用户就能得到一个私人搜索引擎和密码安全，而且都是免费的。这种动态组合有助于每个人控制他们的在线信息”。

DuckDuckGo 产品总监 Tim Raybould 表示：“DuckDuckGo 认为隐私应该是简单的，而且每个人都可以使用。我们重视 Bitwarden 对访问和开源的承诺，因为我们致力于用我们的一体化应用程序为隐私创造一个‘简易按钮’”。

IT之家了解到，DuckDuckGo for Mac 测试版中已经上线了 Bitwarden 功能，只需进入浏览器的设置屏幕，在菜单中寻找自动填充选项。在屏幕顶部的密码管理器条目中，只需选择 Bitwarden，然后按照屏幕上的步骤完成配置过程。