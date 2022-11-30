开鸿智谷 Niobe 北向应用实验箱通过开源鸿蒙 OpenHarmony 兼容性测评

IT之家 11 月 30 日消息，据 OpenHarmony 发布，湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司（简称“开鸿智谷”）搭载教育在鸿 OS 发行版的 Niobe 标准版本 OpenHarmony 北向应用实验箱（简称“Niobe 北向应用实验箱”）近期已通过 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）3.1.1 Release 版本兼容性测评，成为获得 OpenHarmony 生态产品兼容性证书的全场景实验箱。目前，开鸿智谷已有多款产品通过 OpenHarmony 兼容性测评，其中包含 2 款行业发行版、3 款开发板以及应用于教育、交通的商用设备产品等。

Niobe 北向应用实验箱以教育在鸿 OS 发行版为技术底座，具备全栈技术、真机编程、多场景分布式体验、支持高级语言、支持人脸识别、一体化设计、内置电池、开箱即用等众多产品特点，内置智谷输入法、内置智谷 UI，适合课堂教学，为高等院校提供整体解决方案。同时可直接完成 OpenHarmony 应用开发编程、物联网、人工智能、开源操作系统等教学实验，适应于软件技术 / 工程、移动应用、物联网、计算机科学与技术等专业。

Niobe 北向应用实验箱已配置智慧交通、智慧办公、智慧农业、智慧家居 4 大智慧行业场景，板载 10 个以上传感器设备，可自由组合，实现更多场景体验。同时产品内置 7 大门类课程及教材，共计 448 课时的理论课，以及 30 + 实验案例及配套资源。在教室科研、小组学习和个人学习三大维度助力科技创新人才培养。在教师科研维度，实验箱可以为教师备课、科研课题、课程创新、演示互动等提供新思路；在小组学习维度，可以帮助培养学生群策群力、相互学习、集体讨论、分工协作的团队精神；在个人学习维度，实验箱专人专用，内置多种场景案例应用广泛，适合学生深度学习。

Niobe 北向应用实验箱作为支持端到端编程技术栈的实验箱，可以有效解决各种 OpenHarmony 教学问题，诸如：DevEco 编写的程序只能在 IDE 内调试，无实际设备体验；开发板算力差，调试耗时耗力；缺乏从南向到北向的端到端验证平台；不支持最新的 OpenHarmony 版本；案例少，API 少，能做的实验不多等等。同时，围绕实验箱可以更好地促进开发者之间的学习沟通，改变各自为战，遇到问题很难解决的现状。

据介绍，开鸿智谷打造的 Niobe 北向应用实验箱，可使用真实的硬件进行沉浸式开发，具有真机体验设备虚拟化、分布式流转、多设备协同等 OpenHarmony 核心技术特点，同时内置丰富课程资源，易学易用性强，配置多种案例，实践性实用性强，可满足高职院校开展 OpenHarmony 教学需求，适用于 OpenHarmony 操作系统在实践教学的应用及推广。

IT之家了解到，开鸿智谷是开放原子开源基金会白银捐赠人，OpenHarmony 工作委员会 A 类候选捐赠人，面向全国业务重点省份，积极推进 OpenHarmony 领域产教融合、校企合作，助力高等教育、职业教育高质量发展与科技创新人才培养。截至目前，开鸿智谷共培养超过 2000 名开源技术人才。