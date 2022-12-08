首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能汽车>新能源汽车

比亚迪百万级豪华品牌“仰望”品牌标识公布：灵感源自甲骨文“电”

2022/12/8 11:16:31 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：
感谢IT之家网友 俭少 的线索投递！

IT之家 12 月 8 日消息，比亚迪百万级豪华品牌“仰望”今天公布了品牌标识，官方称该品牌标识灵感源自甲骨文“电”。

比亚迪称：

仰望标识灵感源自甲骨文“电”，曲折的字形就是最初的“电”字，宛如电光闪耀，“电”表明新能源的技术和产品路线，闪电线条干练，寓意产品的极致性能触角向四方延伸，代表品牌对未知的无畏探索。

甲骨文“电”开启了人类认识与探索“电”的历史，“电”推动了现代科学的飞速发展，人类社会也因此发生了翻天覆地的变化，时至今日，“电”仍旧是科技发展中的主角，持续推动科学技术迈向更高维度，从过去而来，仰望从甲骨文“电”中汲取灵感和力量，以勇敢无畏的精神向汽车技术高峰不断探索，为未来而生，仰望赋予“电”全新想象力，以颠覆性技术和产品为用户带来前所未有的极致安全、极致性能、极致体验。

IT之家了解到，“仰望”将于 2023 年一季度发布首款硬派新能源越野车型，该车的“谍照”此前已经亮相，动力方面，消息称仰望新车将分别配置 4 个电机，电机的输出功率在油门数据的基础上，还可以根据车速、载荷、路况等因素时刻进行调整，保证传动效率及行驶安全。

未来，比亚迪将形成比亚迪品牌（王朝、海洋）、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：比亚迪仰望

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用