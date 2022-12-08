比亚迪百万级豪华品牌“仰望”品牌标识公布：灵感源自甲骨文“电”

IT之家 12 月 8 日消息，比亚迪百万级豪华品牌“仰望”今天公布了品牌标识，官方称该品牌标识灵感源自甲骨文“电”。

比亚迪称：

仰望标识灵感源自甲骨文“电”，曲折的字形就是最初的“电”字，宛如电光闪耀，“电”表明新能源的技术和产品路线，闪电线条干练，寓意产品的极致性能触角向四方延伸，代表品牌对未知的无畏探索。

甲骨文“电”开启了人类认识与探索“电”的历史，“电”推动了现代科学的飞速发展，人类社会也因此发生了翻天覆地的变化，时至今日，“电”仍旧是科技发展中的主角，持续推动科学技术迈向更高维度，从过去而来，仰望从甲骨文“电”中汲取灵感和力量，以勇敢无畏的精神向汽车技术高峰不断探索，为未来而生，仰望赋予“电”全新想象力，以颠覆性技术和产品为用户带来前所未有的极致安全、极致性能、极致体验。