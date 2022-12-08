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英雄游戏：起诉淮安炎龙互娱、朝夕光年不正当竞争，法院已正式立案

2022/12/8 12:23:08 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 8 日消息，英雄游戏、炎龙网娱今日发布了《关于起诉淮安炎龙互娱等不正当竞争的声明》。

声明指出，2022 年 3 月 25 日，一款名叫《代号：Spark》的开放生存沙盒游戏开始在 TapTap、哔哩哔哩、好游快爆等平台宣传，宣传称该游戏由“炎龙游戏”研发、朝夕光年发行

对于众多玩家提出的问题，英雄游戏及炎龙网娱声明如下：

  • 《代号：Spark》游戏与英雄游戏、炎龙网娱及《王牌战争：文明重启》没有任何关系

  • 《代号：Spark》宣称的研发者“炎龙游戏”不是《王牌战争：文明重启》的研发者天津炎龙网娱科技有限公司。

  • 英雄游戏及炎龙网娱从未授权任何第三方对《王牌战争：文明重启》进行续作研发。

  • 英雄游戏及炎龙网娱对《王牌战争：文明重启》将继续投入研发并持续运营，不存在所谓的逐步放弃运营计划。

IT之家了解到，声明称《代号：Spark》的宣传方式和内容让众多玩家产生了错误判断和理解，严重影响了英雄游戏及炎龙网娱的正常经营，严重侵害了英雄游戏及炎龙网娱的合法权益。为保护自身的合法权益、维护良好的市场秩序，英雄游戏及炎龙网娱已依法向法院起诉《代号：Spark》游戏的研发商淮安炎龙互娱软件有限公司、发行商北京朝夕光年信息技术有限公司，法院已正式立案

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关键词：英雄游戏朝夕光年

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