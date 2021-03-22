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字节跳动将收购游戏公司沐瞳科技，之后保持独立运营

2021/3/22 14:20:32 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月22日消息 游戏公司沐瞳科技联席 CEO 袁菁发表全员信，宣布沐瞳科技与字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年达成战略收购协议。消息称，在此次并购后，沐瞳科技会保持独立运营，并加强在游戏、电竞等领域与字节跳动的深度融合，共同开拓全球游戏市场。在过渡期内，公司也将额外发放一笔过渡奖金，并开启员工激励计划。

企查查 App 显示，上海沐瞳科技有限公司成立于 2014 年，法定代表人为徐振华，注册资本约 122 万元人民币，是一家手机游戏开发发行运营商，公司主要提供手机游戏开发、游戏国内外发行以及手机游戏运营等服务，公司已经推出了手机游戏《Magic Rush：heroes》、《巨龙之战》、《无尽对决》等。

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IT之家获悉，沐瞳科技目前公司员工有 750 人，主要面向海外开发手游。目前在运营的游戏在海外获得了多项大奖。

IT之家此前报道，字节跳动旗下游戏品牌朝夕光年近日发表公告，表示将成立朝夕光年奇想基金（Nuverse Inspiration Fund，NIF），希望与兼具理想和创造力的游戏创业团队成为长期战略合作伙伴，与创业者一同取得成功。字节跳动也将通过该基金为游戏团队提供多种资源支持。

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关键词：朝夕光年字节跳动沐瞳

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