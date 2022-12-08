中消协：76.2% 的调查对象对 App 适老化的现状整体持满意态度

IT之家 12 月 8 日消息，据中国消费者协会官方公众号消息，12 月 8 日，中国消费者协会发布《适老化 App 消费监督评测项目研究报告》。报告显示，76.2% 的调查对象对 App 适老化的现状整体持满意态度，消费者常用的餐饮购物、社交通讯等受众大、服务日常生活的 App 领跑适老化进程。

评测表明，在工业和信息化部等有关部门的大力推进、企业积极参与下，App 适老工作开始让所有老年消费者受益。

IT之家了解到，在中消协评测的 104 款常用 App 中，76% 的 App 适老化改造达标率超 75%，其中通过工业和信息化部适老化改造评测的 34 个 App 达标率 100%。

为了帮助老年消费者适应数字时代，持续配合有关部门推进适老化供给侧质量的提升，2022 年中国消费者协会组织专项调研，对相关企业推进手机 App（以下简称 App）适老化的现状进行评测调查，并提出相关工作建议。

本次调查涵盖两个方向，一是 App 适老化情况评测，二是老年消费者使用 App 的现状、认知、需求和评价问卷调查，旨在同时从供给与需求两端全面了解主流 App 为老年人提供服务的现状。

在供给端的适老化 App 评测中，调查聚焦社交通讯、餐饮购物、导航出行等 10 个与老年消费者生活关系较为密切的领域，从主流应用商店选取了 104 款下载量大、用户较多且受众年轻化倾向不明显的 App 进行评测，充分代表了不同需求方向的 App 产品。

评测 App 的类型

在需求端的适老化 App 问卷调查中，以 60 岁及以上老年消费者为对象，考虑到各地区经济、文化、地域差异，全国范围内线上、线下采集 1926 份问卷，涵盖了一线、二线、三线城市的老年消费者。

根据评测调查结果得出 7 条主要结论：

1、76% 的 App 符合适老化改造的基本要求，共有 79 款 App 达标率在 75% 及以上，20 款 App 达标率在 60%-75% 之间，表明大多数 App 在开发设计或迭代更新过程中能够适当兼顾老年人的身心特点，并采取了相应的举措。

2、餐饮购物、社交通讯等受众大、服务日常生活的 App 领跑适老化进程，餐饮购物、便捷生活、社交通讯、教育新闻类 App 在整体设计时更多地考虑到了老年人的需要，App 所属行业赛道较成熟、用户规模大且无明显年轻化属性，评测指标综合达标率在 90% 以上。

3、App 在可操作性方面适老化程度较高，达标率整体达到 92.6%；在便于老年人理解方面提升空间较大，平均达标率仅为 66.6%，部分 App 适老化应更贴合老年人在听觉、视觉、触觉以及思维、认知方面的身心特点，休闲游戏类 App 在兼容性方面、影音娱乐类 App 在安全性方面需重点提升。

4、老年消费者对 App 适老化的整体满意度稳定在较高水平，对安全性期待仍然较高。

5、老年消费者更希望 App 方便操作、功能实用，并增加使用引导与辅助措施。

6、医疗健康、养老资讯等方面的适老化成果更受期待，调查中，针对老年人专用 App 类别需求，老年消费者对医疗健康类、养老资讯类 App 的期待最高。

7、App 适老化成果宣传及推广力度可进一步加强，调研发现，部分 App 仍存在内嵌界面不方便检索、适老版本信息不够突出，以及适老版本 App 知晓度和实际使用率不高等情况。

中消协发布的报告中对评测主要发现的 6 方面现象及问卷调查中发现的 4 方面现象也进行了详细阐述。如：

●四成 App 的适老化停留在“点状”推进阶段；

●59.7% 的 App 内嵌适老界面或有单独适老版本，其中 21.2% 的 App 同时开发了老年人专用版本，38.5% 的 App 内嵌适老界面，可以切换至老年模式；

● 40.3% 的 App 既无老年人专用版本，也无内嵌适老界面。

又如：

● 个人信息安全得到保证，但广告插件及诱导操作现象尚未完全杜绝，适老化公益性与企业盈利的矛盾仍未化解，81.7% 的 App 在禁止广告插件方面符合适老化要求，92.3% 的 App 无诱导下载或诱导付款情况。

再如：

● 老年消费者能够接纳新鲜事物，并不排斥手机网络的新鲜事物，近半数老年消费者迫切需要老年人专用 App，同时，使用智能手机受身心因素影响最大，字体小、广告多、弹窗不易关闭等困扰老年消费者。

依据此次评测调研结果，中消协提出了 6 条进一步推进 App 适老化工作的建议：

一是完善手机 App 适老化消费监督机制。

二是以需求为导向加快医疗健康、养老资讯、生活缴费、社区服务等重点领域 App 适老化进程。

三是倡导以老年人为中心的 App 适老化改造。

四是促进 App 适老化改造先进技术和模式共享。

五是强化 App 个人隐私及财务信息风险监管。

六是营造“想上网、能上网、会上网、敢上网”的氛围。

据统计，我国 60 岁及以上的人口占总人口的 18.9%，65 岁及以上的人口占总人口的 14.2% ，60 岁及以上老年网民规模达 1.19 亿。

但由于身体、心理等方面的变化，不少老年人不会上网、不会使用智能手机，在出行、就医、消费等日常生活中遇到不便，无法充分享受智能化服务带来的便利，老年人面临的“数字鸿沟”问题日益凸显。

2020 年，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》，明确提出推进移动互联网应用（App）适老化改造。

工业和信息化部先后出台《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知》《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》等政策，并于 2021 年 1 月起实施“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，首批推动对 8 大类 115 家网站、6 大类 43 个 App 进行适老化及无障碍改造。

据了解，目前已累计有 648 家网站和 App 通过适老化及无障碍改造和评测。