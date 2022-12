IT之家 12 月 8 日消息,微软预告 OneNote on Windows 会在明年引入垂直标签功能。微软表示这项功能对于普通用户来说需求并不大,但教育工作者和学生对这项功能的呼声很高。

微软教育首席集团产品经理迈克・托夫森(Mike Tholfsen)在一篇博客文章中写道:“我们听到很多教育工作者和学生希望 OneNote on Windows (Desktop) 引入垂直标签功能,让其界面看起来像是 OneNote for Windows 10 版本。教育工作者的反馈我们会优先考虑,因此我们很高兴地宣布,OneNote on Windows 在 2023 年年初引入垂直标签功能,方面用户管理笔记、章节和页面等信息”。

IT之家了解到,OneNote for Windows 10,网页端、Mac 端和 iPad 端 OneNote 都支持左侧垂直标签视图。但是 OneNote for Windows 10 目前已经从 Microsoft Store 下架,最新推出的 OneNote on Windows 并未引入这项视图功能。