又不砍 UWP 版了，微软产品经理称 Win11/Win10 OneNote 桌面版将获得大量新功能

IT之家 10 月 8 日消息 据 mspoweruser 报道，目前，微软在 Windows 10 设备上有两个不同的 OneNote 应用，一个是随 Office 桌面版安装的 OneNote 应用，另一个是在微软商店提供的 OneNote for Windows 10 UWP 应用。

今年 8 月，微软宣布将统一这两个 OneNote 应用程序，以创建单一的 OneNote 应用程序，在 Windows 上提供良好的笔记体验。因此，目前用于 Windows 10 的 OneNote 应用将在未来退役，微软将帮助用户在 2022 年的某个时候从 OneNote UWP 转移到更新的 OneNote 桌面版应用。

今天，参与构建 OneNote 和 Immersive Reader 的微软 EDU 团队产品经理 Mike Tholfsen 似乎反驳了这些计划。其表示，两者都留下来，桌面版正在获得大量更新以匹配 OneNote 10。

如果微软改变了他们的计划，这将不是第一次，因为在某些时候，微软计划砍掉 OneNote for Office，用 OneNote UWP 应用程序取代它，直到后来他们改变了主意，决定采用目前的方案。

IT之家获悉，微软目前正计划对 OneNote for Office 应用进行更新，包括 Windows 11 风格视觉刷新、笔墨改进和新的导航 UI 布局选项，以及移植 Windows 10 版 OneNote 目前特有的关键功能等。