拇指大小的游戏机问世，预装超 300 款游戏

IT之家 12 月 8 日消息，2014 年凯文・贝茨（Kevin Bates）打造出了一款名为 Arduboy 的掌上游戏机，仅有一张名片的大小。时隔 8 年之后，凯文・贝茨又推出了全新一代的产品 Arduboy Mini，顾名思义，其尺寸进一步缩小，与成年人的拇指相当。

实际上，Arduboy Mini 三年前就已经公布，最近才在 Kickstarter 上开启众筹，并且目前已经达成了其众筹目标，众筹活动定于 2023 年 1 月 4 日结束，第一批 Arduboy Mini 发货还至少需要五个月的时间。

Arduboy Mini 运行 Arduino 系统，与所有为 Arduboy 开发的游戏兼容，配有 6 个按钮，预装了 300 多个游戏，基本囊括了该系统开发的所有游戏，而前代产品预装了 200 多个游戏。这些游戏只能在该设备的 0.96 英寸 OLED 显示屏上玩，其分辨率为 128 x 64，该游戏机采用的是一个 16MHz 的 Atmega32u4 处理器，拥有 16MB 的存储。

值得一提的是，这款 8 位游戏机没有扬声器、电池和外壳，看起来就像把一块裸电路板和一块屏幕简单焊在了一起，该游戏机拥有一个 USB Type-C 接口，玩游戏时需要插着线缆供电，同时已经有许多教程可以让你加速。

IT之家了解到，Arduboy Mini 有“标准版”和“涂鸦版”两种颜色，售价 29 美元（约 202 元人民币）。