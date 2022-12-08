【IT之家评测室】iQOO 11 深度体验：“游戏手机”里最全能，“全能旗舰”里最电竞

从 iQOO 5 系列开始，iQOO 品牌开始了“转型”，从执着于 “极致性能”朝向“全面水桶机”发展，而到了 iQOO 8 时代，则演变出了两条产品路线 —— 一条更强调横屏电竞体验，另一条则是全方位体验拉满的全能旗舰。这种策略一直延续至今。

就在今天下午，全新的 iQOO 11 系列手机正式发布，和之前几代一样，此次 iQOO 11 依旧延续了数字、数字 Pro 两款产品组合，一款是直屏游戏旗舰，一款是曲屏全能王者。

本篇文章，IT之家将带来 iQOO 11 的图文评测。

一、外观篇

配色上，iQOO 11 提供了赛道、传奇、曼岛特别版三款配色，其中传奇、曼岛特别版采用了玻纤有机硅皮革材质，而赛道版则是岩晶 AG 玻璃。

IT之家拿到的是传奇版本。

在整机的设计语言上，iQOO 11 传奇版并没有延续前代的素皮 + 玻璃的拼接设计，而是回归到了“iQOO 8”时代，标志性的三色纹贯穿整机，让人一眼就能看出这是 iQOO 手机。

三色纹还采用了“巴黎钉纹”设计，让观感更丰富、精致了一些。

相机模组方面，依旧是 iQOO 家族标志性的云阶设计，但模组面积要更大，几乎占据了机身三分之一的区域。

模组内部依旧是三颗摄像头，呈 L 形排列，右侧上方是 V2 标识，证明这款手机同样搭载了 vivo 自研芯片 V2。

云阶模组中间一层采用了金属磨砂工艺，银灰色质感，和素皮机身相得益彰。

模组下方的黑色长条，并非是摄像头，而是一颗防闪烁光线传感器。金属上还印有字符“ULTRA SENSING”，采用 CNC 精密精工雕刻工艺。

iQOO 11 传奇版后壳采用了玻纤材质 + 有机硅皮革工艺，具备更高的强度和韧性，而这种有机硅皮革手感手感明显区别于传统手机的“素皮”工艺，前者的阻尼感要更重一些，不那么“干”，甚至有一些“黏手感”。

机身尺寸方面，iQOO 11 传奇版三围尺寸为 164.86*77.07*8.72mm，重量则是 205g，一台性能旗舰该有的重量。

金属中框采用了非常细腻的磨砂处理，电量键和音量键位于右侧，底部和顶部中框均采用了纯平处理。

顶部有红外和扬声器开孔，底部包括扬声器、充电口、麦克风、SIM 卡槽等。

虽然是直屏设计，但 iQOO 11 传奇版的握持手感还是相对不错的，主要原因还是有机硅皮革后壳，拿在手中的阻尼感很强，不用担心意外滑落的风险，非常适合“裸奔”。

回到正面。

iQOO 11 传奇版采用了传统的直屏设计，屏幕和中框之间有塑料支架，不过屏占比还是很高的，亮屏之后上、左右几乎做到了视觉的“等窄”，下巴有略宽一点，但也并没有千元机的那种廉价感。

这款直屏也大有来头，首先是搭载了 6.78 英寸 2K 超清大屏，新一代 E6 发光材料，纵向 3200 像素点 x 横向 1440 像素点，这也是 iQOO 数字系列首次升级 2K 大屏。

不仅如此，这块 2K E6 屏幕还最高支持 144Hz 屏幕刷新率和 1440Hz 高频 PWM 调光，高刷和护眼的配置都拉满了。

相较于上一代 E5，E6 屏幕亮度要更高，峰值亮度到达了 1800nit，手动最大亮度为 600nit，全局最高亮度（HBM）为 1100nit。此外，这块屏幕还搭载了 iQOO 自研屏幕色准算法，JNCD≈0.26，DeltaE≈0.30，默认模式和专业模式均可保证良好的色彩表现。

总的来说，这一次 iQOO 11 屏幕升级是相当明显的，特别是亮度的提升，可以说是同档位产品中的天花板水准了，对屏幕显示有较高要求的小伙伴，iQOO 11 就是个不错的选择。

包装上，iQOO 11 依旧延续了家族式设计，作为 BMW M Motorsport 全球顶级合作伙伴，包装盒上的宝马 M 的 logo、以及 iQOO & 宝马 M 定制版赛车的卡片都是必不可少的。

配件方面，依旧是熟悉的清水壳、取卡针、120W 充电头和数据线。

值得一提的是，这枚 120W 快充头，同样采用了 C 口设计，不得不说，蓝厂普及快充器 C 口的速度确实很快，这一点值得友商学习。

二、性能篇

注：跑分测试均开启 Boost 模式

配置方面，iQOO 11 搭载了骁龙 8 Gen2 处理器，辅以自研芯片 V2，LPDDR5X+UFS4.0，支持 120W 超快闪充 + 5000mAh 大电池。其他配置方面，包括全功能 NFC，支持立体声双扬，对称式双 X 轴线性马达以及全感操控系统 4.0 功能等。

首先是大家最关心的骁龙 8 Gen2 处理器，这是蓝厂的第二台骁龙 8 Gen2 旗舰了，蓝厂也是截止到目前，唯一一个发布了两台骁龙 8 Gen2 手机的厂商。

在 X90 Pro + 上，这颗骁龙 8 Gen2 的性能表现相当不错 —— 不仅跑分成绩打破了IT之家评测室记录，且低功耗、温控表现都令笔者印象深刻。那么在 iQOO 11 上的表现又如何呢？

老规矩，首先是跑分实测。

如上图所示，iQOO 11 安兔兔的总分达 1299840 分，将近 130 万的分数，比 X90 Pro + 略高 4000 分左右，再次创下了IT之家评测室跑分之最，同样比IT之家测试过的骁龙 8 Gen 2 工程机跑分还要高（1289346）。

存储测试方面，Androbench 跑出了 3524MB/s的读取成绩，写入成绩更是达到了 2678MB/s，属于 UFS4.0 的正常表现了，远超 UFS3.1 的 1800MB/s（读取）左右的成绩。

GeekBench 5 跑分，记录再次被 iQOO 11 拿下 —— 单核 1492 分，多核心达到了惊人的 5154 分，具体排名如下图：

部分 SoC GeekBench 5 跑分，多次跑分取最高值，成绩仅供参考

再来看看侧重 GPU 成绩的 3D Mark。

Wild Life 项目，iQOO 11 拿下了 12575 分数，平均帧率达到了 81.30；连续 20 轮 3D Mark Wild Life，iQOO 11 的稳定性达到了 85.8%。

总的来说，iQOO 11 的配置可以看做是当下的安卓手机天花板水平了，无论是 GPU 跑分还是 CPU 跑分，都是妥妥的王者表现。

当然，跑分只是理论成绩，那么 iQOO 11 的游戏体验又如何呢？下面我们进入游戏篇，一起试探 iQOO 11 的游戏性能表现。

三、游戏篇

注：游戏测试均开启 Boost 模式

IT之家这里选择了最高画质的《原神》进行实测。

依旧是老规矩。

iQOO 11 开启 Boost 模式，30 分钟的最高画质重负载《原神》，画质全高，关闭动态模糊，场景选择野外跑图 + 打怪，战斗场景占一半时长左右。

原神画质选择如上图

测试结果显示，iQOO 11 平均帧率为 59.4fps，稳帧指数仅为 1.2（越小越好）。

如上图所示，在 30 分钟的《原神》游戏中，iQOO 11 未出现锁帧情况，战斗场景帧率一般在 49-60 之间。

在核心波动方面，主要发力的还是 2 颗 A715、2 颗 A710，顶着 2.18GHz 跑；3 颗 A510 小核心顶着 1.5Ghz 跑；而最大的 X3 超大核，则是打酱油状态，基本维持在 0.8GHz 之上，并未完全发力。

核心温度方面，iQOO 11 的 CPU 核心平均温度在 63.7°C，这个数据表现已经相当不错；

机身温度方面，30 分钟《原神》之后，手机正反最高温度仅为 41.5°C。

如果说骁龙 8 玩《原神》“烫手”的话，那么 iQOO 的温度只能说是“余热”了，发热是存在的，但也完全在可接受的范围内，由此可见骁龙 8 Gen2 的功耗表现确实惊喜。

实测的功耗数据也证实了这一点，在《原神》游戏中，平均功耗仅为 5.64W，整体表现和上一代的骁龙 8 + 差不多，远低于骁龙 8（7W 左右），同时《原神》的平均帧率要更高一些。

再来看看 120 帧的《王者荣耀》，同样开启最高画质。

一局游戏之后，iQOO 11 拿下了 120.4FPS 的成绩，满帧表现，自然没什么好说的了。

当然，对于 iQOO 11 来说，游戏玩得好仅仅是及格，玩的爽才是满分。

首先，作为 2022 年 KPL 官方比赛用机，iQOO 11 首发了使命召唤手游 144 帧高帧率模式，不过就笔者测试时，144 帧版本尚未上线，就不做具体演示了，可以小小期待一下。

对于不支持原生 144 高刷的游戏来说，这一次，iQOO 11 借助自研芯片 V2，带来了三倍插帧的游戏效果。毕竟不能浪费这块 144Hz 的高刷屏，iQOO 11 用“弯道超车”的方式实现了另类的 144Hz 高刷游戏体验。

自研芯片 V2 与骁龙 8 Gen2 的 GPU 协同，带来「提升帧率」「优化功耗」2 种模式，以《原神》为例，最高帧率 60 帧，开启「提升帧率」后，GPU 会渲染 48 帧，随后通过 V2 插帧 3 倍，最终实现 144 帧的效果；

《和平精英》同理，如下图所示，10 分钟的游戏演示里，前五分钟为默认 90 帧游戏，后五分钟可开启「提升帧率」功能后，此时 GPU 只需要渲染 48 帧，然后插帧 3 倍实现 144 帧的效果。

除了 V2 芯片，iQOO 11 游戏玩的爽还有一个秘诀 —— 操控。

其实目前旗舰手机的性能基本都是大同小异，同样的芯片，《原神》你能上 60 帧，那别的手机堆堆散热，做个激进调教也可以做到。

但是如何让游戏玩的爽，则需要一些差异性的功能体验。

比如，iQOO 11 所带来的屏下双控压感，内置的两枚 X 轴线性马达，可让屏幕左右两个区均支持按压操作，在设置中，你还可以设置相应的按压力度、振动反馈力度等等。

当手机监测到用户按压动作时，左右两侧的线性马达将识别按压区域，按压左侧，左侧的线性马达就会模拟出接近物理的按压手感，右侧同样类似。

你可以将左右两侧的按压区域映射游戏中相应的功能按键，从而实现两个维度的操作，对于《使命召唤》《和平精英》这类极其考验手速的游戏来说，左右屏幕压感可以极大的提高游戏的操作效率。

比起“肩键”，笔者私认为「屏幕压感」无论是从体验还是效率来讲，都要更胜一筹。它用一个指头，就能同时完成两个操作 —— 比如《使命召唤》游戏中，你可以将左侧区域映射开镜键，游戏中无需额外点击开镜按钮，只需将手指略微用力按压屏幕，即可在奔跑中完成开镜-开枪。

一旦熟悉了压感操作，玩《使命召唤手游》真的是爽太多了

也正是因为这两枚线性马达的加入，iQOO 11 还实现了更为丰富、细腻的游戏震感体验，以《和平精英》为例，游戏里，你可以选择射击震感、伤害反馈、附近载具移动等等。当游戏中遇到周围的载具移动，两枚线性马达可以更好的模拟方向感。

在《王者荣耀》《英雄联盟》等游戏里，两枚线性马达还可以提供丰富的技能、击杀振感等。

iQOO 11 同样延续了「体势操控」功能，用户可以通过不同的体势来进行按键映射，实现多维度的操控。

比如笔者在《和平精英》游戏中，设置了“水平前压”为换弹、“右抬手”为跳跃、“左抬手”为射击，在游戏时，通过相应的体感，即可触发相应的操作。需要注意的是，「体势操控」和「屏幕压感」不能同时开启，不过笔者倒觉得有一个「屏幕压感」就已经完全够用了。

不仅仅如此，iQOO 11 同样支持自定义触控效果，在「操控设置」中，可以对点击灵敏度、滑动跟手性、微操精准度进行“微调”，选择最适合自己的操控手感。

诸如「游戏视效增强」「游戏音效」等功能，iQOO 11 也是支持的。前者可以针对游戏画面，设置不同的显示效果和滤镜，后者则能够将游戏的音效以更立体的效果呈现。

总而言之，iQOO 11 在保证顶级性能之外，重点围绕“视听触”三个维度进行了全面的体验升级，毫不夸张的说，iQOO 11 所带来全面的游戏体验，甚至比一些游戏手机做到还要好。

对于玩家来说，这些堪称 “物理外挂”的功能实打实的能够给游戏体验带来直线式的提升，真的可谓是旦用难回。

最后简单讲讲 iQOO 11 带来的另外两个小功能。

首先是「移动端硬件级光追技术 」，骁龙 8 Gen 2 是支持硬件级光追技术的，所以在《天谕》手游中，iQOO 11 加入了该技术，在特定场景下能够实现真实的物理反射效果，不过，目前该效果仅限于游戏里的“凌波馆”场景，应用范围还是有限。当然，我们还是多给 iQOO 以及手游厂商们一些时间。

其次，则是 iQOO 11 与腾讯 START 云游戏合作，加入了「云游戏」功能，在游戏魔盒中，即可找到云游戏入口，目前适配了《NBA2KOL2》《堡垒之夜》《地下城与勇士》 《拳皇 14》《古剑奇谭三》等 60-70 款游戏。

IT之家简单测试了《飞速骑行》《最终幻想 15》两款端游，无论是画面还是流畅度，体验都相对不错，但前提是网络相当良好的状态。

另外，点击按键也会有一定的震动反馈，这一点相当加分。至于不足点，或许是早期版本，UI 界面还是略显粗糙了些，其次如果能够加入手柄支持的话，体验显然会更好一些。

《飞速骑行》

《最终幻想 15》

四、充电续航篇

IT之家也简单测试了 iQOO 11 的充电、续航表现。

iQOO 11 拥有 5000mAh 超大容量电池，理论上可以拥有非常坚挺的续航表现，辅以的是 120W 快充。

大电池和超级快充，iQOO 11 是同时具备的。

IT之家实测将 iQOO 11 将电量为 1% 充满到 100%，一共耗时 22 分钟（包括涓流时间），对于一块 5000mAh 的大电池来说，这个速度称得上极快了。

IT之家也对 iQOO 11 做了 2 小时续航测试，测试前将手机系统音量、屏幕亮度均设为 50%，蓝牙开启，全程在 Wi-Fi 网络下进行，手机初始电量为 100%。

首先玩 30 分钟的《原神》，耗电 10%：

30 分钟《和平精英》，耗电 7%：

30 分钟 1080P 在线视频，耗电 4%：

30 分钟短视频，耗电 4%：

总计 120 分钟的测试时长，iQOO 11 总共耗电 26%，续航表现优异，结合IT之家测试这几天日常使用来看，比正常稍频繁一些的使用强度，iQOO 11 坚持一天不是问题。

五、影像篇

最后，回到影像部分。

iQOO 强调的一直都是全能，因此影像部分也并没有落下，iQOO 11 搭载了熟悉的三摄组合。

主摄：5000 万像素、三星 GN5、f / 1.88 光圈、1/1.57”传感器尺寸、1.0μm 单位像素尺寸、OIS 光学防抖；

超广角镜头：800 万像素、OV08D、f / 2.2 光圈、 1/4”传感器尺寸、1.12μm 单位像素尺寸；

长焦人像镜头：1300 万像素、三星 3L6、f / 2.46 光圈、1/3”传感器尺寸、1.12μm 单位像素尺寸、50mm。

主摄样张：

iQOO 11 的影像配置对得起本身的产品定位，主摄是蓝厂熟悉的老朋友三星 GN5，并且带光学防抖，成片率很高，拍摄时虽是阴雨天气，但整体观感还是不错的，画面保留着不错的宽容度和锐度表现。

800 万超广角乍看有略显“凑数”嫌疑，但实际体验还可以，至少第一观感是看不出 800 万像素的。

使用率更高的长焦，为 1300 万像素的三星 3L6，效果要比主摄 2X 裁切稍好一些。

超广角样张：

2X 长焦样张：

主摄，夜晚：

夜晚场景下，iQOO 11 还有自研芯片 V2 加持，极夜场景效果进一步突破。在光线复杂的场景下，iQOO 11 主摄的高光压制能力不错，比如上图复杂的霓虹灯都没有溢出的，但天空略有噪点，远处的墙壁锐度略高，显得有些不太自然。

在一些昏暗的室内环境下，iQOO 11 更强调“氛围感”，比如上图，夜视仪效果不是很强，曝光策略略保守，但是也恰好营造出了很强的“昏暗”感，第一眼很讨喜。

写在最后：

这一次，iQOO 11 带来了骁龙 8 Gen2、2K E6 144Hz 全感屏、5000mAh 大电池等强悍配置，基于自研芯片 V2 更是实现了三倍游戏插帧效果，诸如双 X 轴线性马达等配置也进一步强化了全感操控，这都是 iQOO 11 的核心优势。

经过一段时间全面的体验，现在可以下结论了 ——iQOO 11 依旧是最适合玩游戏的非游戏手机定位的直屏旗舰。

当然，玩游戏出色，并不能单纯地定位为“电竞手机”，iQOO 11 还有很多全能体验，比如影像，比如屏幕，还有扬声器表现等等，特别是 iQOO 11 的外观设计，对用户们显然更“友好”—— 即保留了辨识度，也没有像游戏手机那样浮夸。就像是一些游戏显卡一样，似乎只有各种 RGB 灯光、中二的设计语言，才能彰显出游戏的样子，但往往很多时候，游戏玩家们更喜欢那些简约、大方的造型。

iQOO 的这条路子，显然是走对了。