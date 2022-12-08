【IT之家开箱】iQOO 11 传奇版图赏：精工设计，速度美学

今天下午，全新的 iQOO 11 系列手机正式发布，共包括 iQOO 11、iQOO 11 Pro 两款新品，本篇文章，IT之家将为大家分享 iQOO 11 传奇版开箱图赏。

配色上，iQOO 11 提供了赛道、传奇、曼岛特别版三款配色，其中传奇、曼岛特别版采用了玻纤有机硅皮革材质，而赛道版则是岩晶 AG 玻璃。

IT之家拿到的是传奇版本。

在整机的设计语言上，iQOO 11 传奇版并没有延续前代的素皮 + 玻璃的拼接设计，而是更接近先辈 iQOO 8 的整体设计思路，标志性的三色纹贯穿整机，让人一眼就能看出这是 iQOO 手机。

三色纹还采用了“巴黎钉纹”设计，让观感更丰富、精致了一些。

相机模组方面，依旧是 iQOO 家族标志性的云阶设计，但模组面积要更大，几乎占据了机身三分之一的区域。

模组内部依旧是三颗摄像头，呈 L 形排列，右侧上方是 V2 标识，证明这款手机同样搭载了 vivo 自研芯片 V2。

云阶模组中间一层采用了金属磨砂工艺，银灰色质感，和素皮机身相得益彰。模组下方的黑色长条，并非是摄像头，而是一颗防闪烁光线传感器。金属上还印有字符“ULTRA SENSING”，采用 CNC 精密精工雕刻工艺。

iQOO 11 传奇版后壳采用了玻纤材质 + 有机硅皮革工艺，具备更高的强度和韧性，而这种有机硅皮革手感手感明显区别于传统手机的“素皮”工艺，前者的阻尼感要更重一些，不那么“干”，甚至有一些“黏手感”。

机身尺寸方面，iQOO 11 传奇版三围尺寸为 164.86*77.07*8.72mm，重量则是 205g，一台性能旗舰该有的重量。

金属中框采用了非常细腻的磨砂处理，电量键和音量键位于右侧，底部和顶部中框均采用了纯平处理。

顶部有红外和扬声器开孔，底部包括扬声器、充电口、麦克风、SIM 卡槽等。

虽然是直屏设计，但 iQOO 11 传奇版的握持手感还是相对不错的，主要原因还是有机硅皮革后壳，拿在手中的阻尼感很强，不用担心意外滑落的风险，非常适合“裸奔”。

回到正面，iQOO 11 传奇版采用了传统的直屏设计，屏幕和中框之间有塑料支架，不过屏占比还是很高的，亮屏之后上、左右几乎做到了视觉的“等窄”，下巴有略宽一点，但也并没有千元机的那种廉价感。

这款直屏也大有来头，首先是搭载了 6.78 英寸 2K 超清大屏，新一代 E6 发光材料，纵向 3200 像素点 x 横向 1440 像素点，这也是 iQOO 数字系列首次升级 2K 大屏。

不仅如此，这块 2K E6 屏幕还最高支持 144Hz 屏幕刷新率和 1440Hz 高频 PWM 调光，高刷和护眼的配置都拉满了。

相较于上一代 E5，E6 屏幕亮度要更高，峰值亮度到达了 1800nit，手动最大亮度为 600nit，全局最高亮度（HBM）为 1100nit。此外，这块屏幕还搭载了 iQOO 自研屏幕色准算法，JNCD≈0.26，DeltaE≈0.30，默认模式和专业模式均可保证良好的色彩表现。

总的来说，这一次 iQOO 11 屏幕升级是相当明显的，可以说是同档位产品中的天花板水准了，对屏幕显示有较高要求的小伙伴，iQOO 11 就是个不错的选择。

包装上，iQOO 11 依旧延续了家族式设计，作为 BMW M Motorsport 全球顶级合作伙伴，包装盒上的宝马 M 的 logo、以及 iQOO & 宝马 M 定制版赛车的卡片都是必不可少的。

配件方面，依旧是熟悉的清水壳、取卡针、120W 充电头和数据线。

值得一提的是，这枚 120W 快充头，同样采用了 C 口设计，不得不说，蓝厂普及快充器 C 口的速度确实很快，这一点值得友商学习。

配置方面，iQOO 11 搭载了骁龙 8 Gen2 处理器，辅以自研芯片 V2、120W 超快闪充 +

5000mAh 大电池。iQOO 11 支持全功能 NFC，支持立体声双扬，对称式双 X 轴线性马达以及全感操控系统 4.0 功能。影像部分，主摄为 5000 万像素三星 GN5，支持 OIS 光学防抖，800 万超广角，以及 1300 万像素三星 3L6 人像长焦。

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