微软 Edge 浏览器 Dev 110 发布：不再支持 Win7/8/8.1 系统

IT之家 12 月 8 日消息，2020 年，在推出基于 Chromium 的新款 Edge 浏览器时，微软还提供了对旧版操作系统的支持，如 Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1。现在这项福利即将结束，因为微软 Edge 浏览器准备停止支持 2015 年前发布的 Windows 版本。最新的微软 Edge Dev 开发版现在只面向 Windows 10 和 Windows 11 用户开放。

值得注意的是，微软 Edge、谷歌 Chrome 和其他基于 Chromium 的浏览器稳定版本仍然支持 Windows 7、Windows 8 和 Windows 8.1（Chrome 已经在督促其客户更新到 Windows 10 或 Windows 11）。

IT之家了解到，明年初，在微软结束 Windows 7 扩展安全更新计划后，开发商将停止为过时的 Windows 版本提供更新。至于火狐 Firefox，Mozilla 仍在决定何时停止更新 Windows 10 之前系统上的 Firefox 浏览器。

下面是 Edge Dev 110.0.1543.0 新功能介绍：

桌面端：

增加了在启用黑暗模式时，对不支持黑暗模式的侧边栏内容强制启用黑暗模式。

增加了在浏览器中创建共享和撤回 Workspaces 共享链接的功能。

最近关闭的选项卡现在将显示谁关闭了 Workspaces 选项卡，并带有时间戳。

移动端：

收藏现在将显示由用户的收藏和 Web 启示的新内容。现有的收藏不会被迁移，但该功能即将推出，用户可以随时切换回来。

企业端：

在 ExtensionInstallBlocklist 策略中添加 * 支持，以阻止所有侧边栏应用程序。

新策略：（注意：文档和管理模板更新可能还没有发生）

-控制范围搜索功能的策略。

WebView2：