曜越推出钢影 Toughpower PF3 白金电源：ATX 3.0 规格，可选 1200W

IT之家 12 月 8 日消息，曜越现已推出全新钢影 Toughpower PF3 白金牌认证电源系列，共四种瓦数：1200W / 1050W / 850W / 750W，符合 ATX 3.0 规范，满足 PCIe 5.0 需求。

据介绍，该系列电源的尺寸为 140mm (深) x 86mm (高) x 150mm (宽) ，采用原生 12+4pin 12VHPWR 接头设计，可通过一条 12+4pin 转接线，为新高阶显卡确保稳定且可靠的供电。120mm 液压轴承风扇提供优秀的散热效能和近乎无声的降噪运转─Smart Zero Fan 智能零转速模式，自动调整风扇转速，减少运转噪音，还可手动操作保持风扇运行。

官方表示，该系列电源也内置优质 105°C 全日系电解电容，以保证稳定供电，和搭配强大的单组 + 12V 输出，在各种不同负载下，都能发挥优秀的效能。另外，低涟波噪声，确保主要零件的稳定运行；理想的电压调节，在大部分的负载下维持在 ±2% 内；至少 17 毫秒的保持时间，避免系统的重启或重置，恪守甚至超越电源供应器的标准规范。

IT之家了解到，Toughpower PF3 系列电源预计将在明年 1 月上市，价格暂未公布。