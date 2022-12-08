索尼高端全景声回音壁 HT-A3000 今日开售，售价 4490 元

IT之家 12 月 8 日消息，据索尼官方消息，索尼近日发布的高端全景声回音壁 HT-A3000 今日迎来开售，建议市场零售价 4490 元。

据介绍，索尼高端全景声回音壁 HT-A3000 采用物理 3.1 声学结构，通过 5 个扬声器独立功放组成了 3.1 声道，包括三个前置扬声器（包括一个用于清晰对话的专用中置扬声器）和两个提供深沉低音的内置双低音炮，并且每个扬声器都配备了 S-Master 数字放大器。内置的空间平衡扬声器采用了独特的扬声器单元，可以减少声音失真，带来丰富的声音细节，还原语音对话。

此外，HT-A3000 采用了索尼独特的空间平衡扬声器单元，不同于传统喇叭使用的圆形振膜，新开发的空间平衡扬声器单元采用了圆角矩形的振膜，圆角矩形设计不仅最大化振膜，能带来更大的声压和低频，同时也能降低喇叭的高度，进一步减低回音壁机身的高度。并且，HT-A3000 搭载了 DSEE Extreme（数字声音增强引擎）技术，使用 Edge-AI 实时升频压缩的数字文件，恢复压缩过程中丢失的高音域声音，将有损文件恢复到无损文件的水平。

索尼表示，HT-A3000 搭载索尼 360 空间声场映射（360 SSM）技术，连同使用后环绕音箱 SA-RS3S 或 SA-RS5，无论房间形态、家居摆放如何，都可以轻松打造出客厅里的天籁穹顶。

功能方面，HT-A3000 支持 DSEE Extreme 功能，能够智能动态地识别出音乐器材设备和音乐流派，根据识别的结果自动选择对应的最佳算法，提升数字音频的表现，带来更丰富饱满的聆听体验；另外是数字信号处理器（DSP）智能声音调节功能，它具有智能低频补偿和智能语音增强技术。