微软宣布《星空》等 Xbox Series X / S 第一方游戏新作涨价 10 美元，但依然首发进入 XGP

IT之家 12 月 6 日消息，微软确认将从下个月开始提高其第一方 Xbox 游戏新作定价，但新作依然首发加入 XGP 订阅服务。

从 2023 年起，Xbox Game Studios 新推出的游戏，如《星空》《血色降临》和《极限竞速》系列将从通常的 59.99 美元升至 69.99 美元，持平索尼、育碧和 Take-Two 等竞品游戏的定价。

微软就涨价一事发表了以下声明：

我们把涨价的计划推迟到假期之后，这样大家就可以在家人团聚时尽情享受游戏带来的礼物。 从 2023 年开始，我们针对下一代的全价游戏将以 69.99 美元的定价在所有平台上发行。这一定价反映了这些游戏的内容、规模和技术复杂性。与我们团队在 Xbox 开发的所有游戏一样，这些游戏也将在发行当天通过 Game Pass 获得。

值得一提的是，索尼等厂商早在两年前就已宣布 70 美元游戏的时代到来，而 Take-Two、动视、EA 和 Square Enix 都已宣布涨价，而育碧则表示其后续作品也是 70 美元的标准。IT之家了解到，索尼 PS5 游戏目前主要在 49.99 美元到 69.99 美元之间。

值得一提的是，微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 此前曾暗示，假期过后可能会提价。

“我们的游戏机始终保持这个定价，而且游戏和订阅也始终保持这一定价。但我不认为我们能够永远这样做，我确实认为在某些时候我们必须提高某些东西的定价，但在这个假期里，我们认为十分有必要维持现有定价。”

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