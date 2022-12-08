ROG 超杀 27 OLED 显示器来了：2K 240Hz 规格

IT之家 12 月 8 日消息，华硕今晚公布 ROG 超杀 27 OLED PG27AQDM 电竞显示器，27 英寸 2K 240Hz，0.03 ms 响应时间，预计将在下月的 CES 上发布。

IT之家了解到，LG 不久前公布了 27GR95QE 显示器，同样是 QHD 240Hz OLED 屏。预计 ROG 超杀 27 OLED 采用的是同款面板。

参数方面，这款 OLED 面板为 26.5 英寸 ，QHD（2560 x 1440） 分辨率，240Hz 刷新率，0.03ms GtG 响应时间，10bit 色深，1500000:1 对比度，98.5% DCI-P3 色域。亮度方面，这款显示器在 25% APL 下，SDR 亮度为 200 尼特。公开资料显示，APL 是一种测试 OLED 屏幕亮度的方法，全白屏幕为 100%，黑色为 0%，其它颜色介于二者之间，显示照片和视频时的 APL 约为 25%。

LG 27GR95QE OLED 游戏显示器将从 12 月 12 日预售，售价 999.99 美元（约 7180 元人民币），预计发货日期为 12 月 28 日。预计 ROG 超杀 27 OLED 显示器将在明年一季度上市。

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