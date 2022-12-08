东风汽车：1000km 长续航固态电池有望 2024 上半年量产

IT之家 12 月 8 日消息，据东风汽车发布，东风公司已相继掌握固态电池电芯、系统及整车搭载应用等开发技术，并获得国内首个固态电池车型公告（工信部第 351 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》）。当前，东风公司正着眼第二代、第三代固态电池，以及自主陶核电芯开发，布局固态电池全价值链技术生态。

2018 年起，东风公司成立固态电池项目组，开展固态电池、固态电池系统技术研究。2019 年 7 月，第一代固态电池系统开发完成。2020 年 6 月，成功开发第一代固态电池系统的整车。2022 年 1 月，由东风公司与赣锋锂业合作开发高比能固态电池，成功在东风 E70 搭载。

目前，东风公司已完成小批量固态电池整车开发、试制及运营。50 台搭载固态电池的东风风神 E70 已在浙江、河北、江苏、广东、湖南、江西等 6 省 10 地开展示范运营，运营里程超 50 万公里。

什么是固态电池，与传统锂电池相比，固态电池在安全性、续航里程、成本等方面有哪些优势？

传统锂离子电池一般由正极、负极、电解质以及隔膜四大核心部件组成，固态电池用固态电解质代替了传统锂电池的电解液和隔膜，并且在高比能、高安全性、长寿命等方面有明显优势。

▲ 高比能固态电池系统

在安全性方面，东风第一代固态电池车采用高比能固态电池，通过特殊开发技术掌握固态电池安全性设计关键，并顺利通过包括单体穿刺、挤压变形、高温等在内的 167 项严苛测试。

同时，固态电池的制造工艺能兼容液态电池工艺 80% 以上，因此尽管性能提升，但在产业链结构及成本等方面与相同体系液态电池相当。固态电池在整车上的应用，可以提供更高性价比产品，同时，极大程度缓解新能源车主的里程焦虑、安全焦虑。

IT之家了解到，东风公司正在研发的第二代固态电池，在高安全性的基础上，还具备更高能量密度的特点，“预计 2024 年上半年可实现量产搭载，届时整车续航里程可达 1000 公里以上”。

目前，东风公司正通过固态电池关键核心材料研发、固态电芯配方及工艺设计开发、高比能固态电池产品开发，以及固态电池智能化工厂建设，打造东风固态电池原创技术策源地。

▲ 350 固态电池电芯