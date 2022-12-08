英特尔 i9-13900KS 新爆料：睿频 6GHz，基础功耗 150W

IT之家 12 月 8 日消息，爆料人 9550pro 今晚曝光了英特尔 13 代酷睿顶级型号 i9-13900KS 的更多参数信息。

如上所示，i9-13900KS 为 24 核 32 线程（8 大核 + 16 小核心），32MB 三级缓存，大核主频达到 3.2GHz，在英特尔的 TVB 超频技术下最高睿频可达 6GHz，比 i9-13900K 高了 200MHz。此外，i9-13900KS 的基础功耗也有所提升达到了 150W，比 i9-13900K 高了 25W，最高睿频功耗都是 253W。

上图 PPT 还曝光了 i7-13700 和 i9-13900 两款非 K 系列处理器，均为 65W 基础功耗，最高睿频功耗 219W，核心数量与 K 系列相同，但最高睿频低了 200MHz。

IT之家曾报道，英特尔今年 9 月份发布了 13 代酷睿 K 系列桌面处理器，国行首发售价 2499 ~ 4899 元。预计 i9-13900KS 以及 i7-13700 和 i9-13900 将在下月的 CES 上发布。目前，8 大核 + 16 小核，睿频 5.8GHz 的 i9-13900K 京东到手价 4999 元，同为 8 大核 + 16 小核，睿频 6GHz 的 i9-13900KS 的国行价格可能会接近 6000 元。