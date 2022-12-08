青岛地铁：12 月 21 日起金融 IC 卡停止乘车

IT之家 12 月 8 日消息，青岛地铁今天发布了关于金融 IC 卡停止乘车功能的公告。公告称，自 2022 年 12 月 21 日起，金融 IC 卡停止乘坐地铁功能。用户可使用青岛地铁 App 或现场购票等其他方式乘车。

青岛地铁称，如果用户使用青岛银行电子现金卡，账户中仍有余额的，可至青岛银行任一网点柜台办理，详情请咨询青岛银行（咨询电话：96588）。

中国银联青岛表示，青岛地铁将于 2022 年 12 月 21 日起关闭银行卡（金融 IC 卡）电子现金账户过闸乘坐地铁功能。用户可通过青岛地铁 App、云闪付 App、琴岛通卡等支付方式过闸或购票乘车。如果用户的银行卡电子现金账户中仍有余额，可以至银行网点柜台将余额转出。其他可受理电子现金的商户不受影响，仍可继续使用。

IT之家获悉，金融 IC 卡又称为芯片银行卡，是以芯片作为介质的银行卡。芯片卡容量大，可以存储密钥、数字证书、指纹等信息，其工作原理类似于微型计算机，能够同时处理多种功能，为持卡人提供一卡多用的便利。

金融 IC 卡是由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。市场上有两种芯片卡标准，一种是国际上应用较多的 EMV 标准，一种是中国人民银行的 PBOC2.0 标准。