酷比魔方 iPlay 50 Pro 发布并开启预售：搭载联发科 Helio G99 芯片，售价 799 元

IT之家 12 月 8 日消息，酷比魔方今天通过直播正式发布了 iPlay 50 Pro 平板电脑，并开启预售。这款平板搭载联发科 Helio G99 处理器，首发价 799 元。

酷比魔方 iPlay 50 Pro 定位入门级性能平板，采用直边框与四面等宽屏设计，厚 8.44mm，重 466g，搭配分段式金属机身设计。

酷比魔方表示，搭载联发科 G99 处理器的 iPlay 50 Pro，相比 iPlay40 在性能上提升 40%，充电速度上提升 80%。还支持双 4G 全网通与双子系统。

联发科 Helio G99 芯片基于 6nm 工艺，并根据“2 + 6”方案排列了 8 个核心，其中 Cortex-A76 的峰值频率可达 2.2GHz，Cortex-A55 为 2.0GHz，集成 Mali - G57 MC2 GPU, 提供 2133MHz 频率的 LPDDR4X RAM 和 UFS 2.2 闪存的支持。

配置方面，酷比魔方 iPlay 50 Pro 采用 10.4 英寸 2000×1200 分辨率屏幕，配备 8GB 内存 + 128GB 存储，内置 6000mAh 电池，支持 18W 的 MTK PE2.0 充电。

IT之家了解到，这款平板前置 500 万像素摄像头，后置 800 万像素摄像头，搭载 Android 12 操作系统，面向学生、老人等群体，拥有标准版、教育版、老人关怀版三系统可选。