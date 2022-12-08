2022 年 11 月中国电视市场品牌整机出货量达 413 万台，同比下降 9.3%

IT之家 12 月 8 日消息，根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国电视市场品牌出货月度快报（China TV Market Brand Shipment Monthly Express）》数据显示，2022 年 11 月，中国电视市场品牌整机出货量达到 413 万台，同比下降 9.3%，环比小幅下降 1.2%。

2022 年中国电视市场品牌出货月度趋势，单位：万台，%

11 月电视零售市场双十一大促业绩不及预期，垂直电商和平台电商 GMV 金额同比分别实现-4% 和-3%，加上其它线上平台，整体零售金额同比下降 5% 以上，线上渠道库存增加；线下大型渠道国美苏宁的经营难题未得到缓解。诸多原因叠加，导致品牌出货呈现同环比下跌。

市场需求的基本面没有发生令人乐观的好转，世界杯体育促销的效果仅在部分品牌上有所体现。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，11 月，中国电视市场前 7 大传统主力品牌，即小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及其含子品牌的出货总量 380 万台左右，同比下降约 8%，环比略跌 1%，继续占到整体市场的 9 成以上份额。

分阵营来看，第一阵营（年出货 500 万台以上规模）的 TOP4 品牌表现稳定，出货总量达到 314 万台，与去年同期基本持平，比上月少了 10 万台。

小米（含红米）11 月出货约 80 万台。10 月至今，小米及其子品牌红米新上架 4 款产品，均集中在大尺寸。在产品结构升级的同时，从三季度起，小米的出货数量开始略显乏力。

海信、TCL、创维三大品牌（含子品牌）11 月共出货 234 万台，同比增长超 10%，合并市占继续保持在高位，达到 56.7%，较去年同期增长约 10 个百分点。海信的 11 月出货量达到百万级，同比与去年持平。TCL 在 11 月的出货同比增长达 30%，其子品牌雷鸟和乐华合并出货量实现翻倍增长。创维继 10 月小幅下降 2% 后，11 月出货降幅继续扩大至 9%。

第二阵营（年出货 300 万台左右规模）长虹、海尔、康佳三大品牌 11 月出货总量约 66 万台，同比继续两位数的大幅下降。其中，长虹同比实现增长超 20%。

IT之家获悉，华为 11 月同比下降超过 30%，当月发布一款具备旗舰音画和超级娱乐体验的全能智慧屏 V 3 代，相对侧重音画质技术的提升。

外资四大品牌索尼、夏普、三星、飞利浦 11 月出货总量不足 20 万台，同比两位数下降。随着三星、索尼在 Mini LED 电视领域的新品不断涌现，该细分市场竞争升级。

截止 11 月，全年的品牌出货情况大致明朗。洛图科技（RUNTO）预测，2022 年中国电视市场的全年出货将微增 2%，规模将在 3950-4000 万台箱体内。这是一个久违的增长，而同期全球市场预计将不超过 2 亿台出货，下降近 9%。