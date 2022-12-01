DSCC 研究：2022 年 Q3 三星在高阶电视市场失守

IT之家 12 月 1 日消息，据 DSCC 研究机构发布，在经历了 22 年第二季度的市场转折之后，宏观经济和环境不稳定等因素继续阻碍了高阶电视市场的增长。三星在三季度中挣扎，以出货量和收入份额来看都相继失守，而其三个最大的竞争对手 ——LG、索尼和 TCL 都相对获得了份额。

2022 年第三季度，高阶电视出货量连续第二个季度同比增长，但是增长幅度却低于两位数的百分比，高阶电视的出货量同比增长 8%，达到 510 万台。

俄乌冲突继续影响欧洲的出货量。西欧的出货量同比仅增加 2%，收入同比增加 2%。东欧的出货量同比下降了 8%，收入同比下降了 13%。而北美也出现了下滑，出货量同比下降 6%，收入同比下降 11%。

在欧洲和北美之外，高阶电视的出货量是有所增加的。除欧洲和北美外的全球出货量同比增长 32%，收入同比增长 18%。其中中国的出货量同比增长 47%，收入同比增长了 25%。

在 2022 年第二季度 OLED 电视出货量首次同比下降后却在第三季度出现反弹，同比增长了 15%。OLED 电视收入同比增加 14%，而高阶 LCD 电视的收入则同比減少 6%，主要因为高阶 LCD 电视的价格开始向下。

2022 年第三季度，Mini LED 电视出货量连续第二季度下降，而出货量同比增长放缓至 10%。

IT之家获悉，Mini LED 的出货量仍然远远低于 OLED 电视的出货量，为 62 万台，而 OLED 为 177 万台。

在北美，三星凭借其大屏产品系列享有主导地位，但随着竞争者在高阶液晶电视和 OLED 电视领域的增长，其份额也在相对减少。

中国在高阶电视领域仍然是竞争激烈的区域，有四家公司在出货量和收入方面都拥有两位数的占比。海信超越 TCL 和华为夺得了 2022 年第三季度的高阶电视出货份额之首。TCL 夺得高阶电视收入份额第一，收入同比增长 23%。华为的市占份额在出货量和收入都相对有所下降，其出货量同比减少 2%，收入同比减少 4%。

三星在高阶电视领域的领先地位主要是其在 1000 美元（约 7080 元人民币）以下高阶电视领域的主导地位。三星将其 QLED 产品系列推向主流价位的战略使其得以领先。LG 的 OLED 电视使其在 1000-2000 美元（约 14160 元人民币）的范围内处于领先地位，而索尼在 1000 美元以上的价位上稳居第三位。