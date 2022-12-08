富士康在印度再投资 5 亿美元以提高苹果 iPhone 14 产量

IT之家 12 月 8 日消息，作为扩大其在印度的智能手机产能计划的一部分，富士康正在加大对印度的投资。富士康制造商正在向其印度业务追加投资 5 亿美元（约 34.85 亿元人民币），以扩大其在南亚市场的工厂。

该市场对苹果来说越来越重要，其正慢慢成为关键的硬件中心。在周四提交给台湾地区证券交易所的文件中，富士康表示，其新加坡子公司 Foxconn Singapore Pte Ltd 正在为其 Foxconn Hon Hai Technology IndiaMega Development Private Limited 提供资金。

据台湾地区《经济日报》，市场分析，此次鸿海转增资布局印度，是印度清奈厂区扩充生产 iPhone 14 产线所需资金。

鸿海去年 12 月底也通过子公司转增资印度 FoxconnHon Hai Technology India Mega Development PrivateLimited 股权，增资金额 3.5 亿美元（约 24.39 亿元人民币），当时市场推测是鸿海印度清奈厂区扩充生产 iPhone 13 产线所需。

2017 年，苹果开始在印度制造 iPhone，生产 iPhone SE 手机。三年后，即 2020 年，苹果开始在印度生产 iPhone 11 手机，标志着首次在印度生产高端 iPhone。另一个重要的里程碑是在 2022 年，富士康印度公司开始生产 iPhone 14 手机，这是第一次在全球发布的同一日历年在印度生产最新的 iPhone 型号。

IT之家获悉，根据摩根大通分析师 9 月份一份报告，苹果公司计划在 2022 年底前将全球 5% 的 iPhone 14 生产量转移到印度，并在 2025 年前将其在印度的制造能力扩大到生产所有 iPhone 的 25%。

除了提高在印度的产能以满足当地市场日益增长的需求外，苹果还计划向全球市场供应印度制造的产品。

此外，在印度生产产品将使苹果公司能够利用该国庞大而熟练的劳动力，这将有助于提高其生产能力，更好地满足其全球客户的需求。