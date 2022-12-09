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Epic 免费领取《暴走枪姬》和《黑道圣徒 4：改选》：下周神秘游戏将至，或开启圣诞每日喜加一

2022/12/9 0:14:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 8 日消息，Epic 游戏商城今日 0 点开放了新一周的免费游戏领取，并宣布下周迎来神秘游戏

Epic 本周免费赠送《暴走枪姬》和《黑道圣徒 4：改选》，前者是一款地牢射击游戏，后者是一款恶搞类游戏大作。

《暴走枪姬》

《暴走枪姬》是一款弹幕射击地牢探索游戏，玩家可利用各种枪支、巨型机甲机器人和可爱的猫咪来对抗成群的恶心血肉野兽，支持中文

Epic 页面：点此领取

《黑道圣徒 4：改选》

《黑道圣徒 4》继承了《黑道圣徒 3》的恶搞风格，并进一步“发扬光大”，可以说的上是超级恶搞版《GTA》，前作《黑道圣徒 3》也在 Epic 商城进行过免费赠送，这次可以一起收入囊中。

你现在是总统了！圣徒们一路从豪华公寓到成功入主白宫 —— 但地球已经被入侵了，在这款有史以来最狂野的开放世界游戏中，你要运用一整个军火库的超能力与怪异武器来拯救地球。

IT之家了解到，《黑道圣徒 4：改选》包含了游戏本体以及 25 个 DLC，但没有中文

Epic 页面：点此领取

根据此前爆料，Epic 今年还会在圣诞期间举行每日喜加一活动，预计会连送 10 余款游戏。按照往年的节奏，下周（12 月 16 日）可能就是开始的时间

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关键词：喜加一Epic 喜加

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