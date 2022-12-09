天猫精灵推出歌词音箱，售 3199 元送一年会员

IT之家 12 月 9 日消息，天猫精灵现推出了一款“歌词音箱”，定价 3199 元，赠送天猫精灵超级会员一年期服务（含 QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐、网易云音乐 VIP 曲库以及喜马拉雅和众多儿童节目内容）。

据介绍，这款产品采用 21.5 寸高透 AR 镀膜屏，采用专门定制的「LumiaUI 光影」体系、全铝合金外框、可自定义壁纸和悬浮歌词，并通过能量迁移调音、定制超薄 2.1 声道元件和 12.21L 一体腔专利。

天猫精灵官方表示，这款歌词音箱可通过 AliGenie 交互系统的对话式 AI 和音乐算法推荐，让用户彻底解放双手。

IT之家了解到，这款产品和其他天猫精灵产品一样，用户只需喊出「天猫精灵」唤醒词即可获得音响的智能语音助手的即时响应，并完成相应的语音指令。

此外，它在声学场景方面进行了专业调校，在声学架构上引入了五个创新设计：