迪士尼推出每月 7.99 美元的有广告版 Disney+，无广告版月费提高到 10.99 美元

IT之家 12 月 9 日消息，华特迪士尼公司周四推出了有广告版本的 Disney + 新订阅方案，试图重振其在过去三年亏损超过 80 亿美元的旗舰流媒体服务。迪士尼将对有广告版本的 Disney + 每月收费 7.99 美元。无广告版本的 Disney + 现在每月收费将从 7.99 美元增为 10.99 美元。

IT之家了解到，投资者和分析师预计，广告收入和提高订阅费用将为该公司的流媒体业务带来更高的利润，但他们也指出，调高收费可能增加该流媒体平台的订户流失率，即每月取消该服务的订户比例。

迪士尼表示，已有 100 多家广告客户参加了这项新方案。

迪斯尼在今年 3 月首次宣布将推出广告支持的版本，其认为这是该公司到 2024 财年达到 2.3 亿至 2.6 亿长期用户的目标中的“一个基石”。截至 11 月，Disney + 拥有 1.642 亿全球用户。

迪士尼的流媒体业务在本季度亏损 15 亿美元，而去年第四季度亏损 6.3 亿美元。迪斯尼的首席执行官鲍勃-查皮克在上个月给投资者的信中说，“我们预计我们直接面向消费者的运营亏损将在未来缩小，流媒体部门将在 2024 财年实现盈利。”