迪士尼 CEO 鲍勃-艾格否认苹果将收购该公司：纯粹的猜测

IT之家 11 月 29 日消息，迪士尼的长期 CEO 鲍勃-艾格（Bob Iger）在退休两年后最近回到了迪士尼，并且辟谣了苹果将收购该公司的传闻。

迪士尼本月突然解雇了前首席执行官鲍勃-查普克，鲍勃-艾格重新上任。迪士尼希望这位 71 岁的老人在公司寻找新 CEO 期间领导公司两年，鲍勃-艾格此前曾领导迪士尼长达 20 年。

这位回归的 CEO 今天与迪士尼员工举行了他的第一次全体会议。据报道，在会议上，艾格谈到了关于苹果和迪士尼可能达成合并协议并作为一家公司运营的传言，艾格在公司会议上驳斥了所有关于这方面的传闻。IT之家了解到，艾格之前在苹果公司董事会任职多年，在苹果公司开始与迪士尼在原创视频内容方面展开竞争后退出。

虽然没有媒体报道苹果会收购迪士尼，但某些分析师通常会说，这种情况是有意义的。

迪斯尼与苹果此前收购的任何公司的规模相比，都是天壤之别。苹果最近的一次收购是在 2014 年以 30 亿美元收购 Beats，其中包括苹果音乐订阅服务的基础。

至于迪斯尼，鲍勃-艾格称任何关于苹果收购该公司的讨论目前都是“纯粹的猜测”。

据 Deadline 报道，这位在上次担任首席执行官期间为迪斯尼收购了皮克斯、惊奇、卢卡斯影业和福克斯的人还指出，迪士尼短期内不会再进行大额收购了。