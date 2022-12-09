华为与 OPPO 签订全球专利交叉许可协议

12 月 9 日消息，今日，华为与 OPPO 广东移动通信有限公司宣布签订全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括 5G 标准在内的蜂窝通信标准基本专利。

OPPO 付费获得了华为先进 5G 技术许可

据透露，华为与 OPPO 达成的交叉许可协议，对双方 5G 等标准必要专利技术以及相关产品都做出了专利许可的一揽子安排。根据协议，OPPO 付费获得了华为先进的 5G 技术许可。同时，OPPO 在无线标准的相关研究，华为也获得了所需的 OPPO 专利许可。

在过去一年中，智能手机、智能车、网络、IoT 等行业全球近 20 家厂商获得华为专利许可（包括三星、OPPO、NORDIC 等）。我们预计，今年约有 3.5 亿台 5G 手机和 1500 万台网联车会获得华为许可。

“华为虽然和国内企业也签订过一些许可协议，但 OPPO 是迄今为止规模最大、自有专利最多的一个。”华为方面透露。

华为知识产权部部长樊志勇表示：“经过 20 多年的持续创新，华为已经在全球范围内形成了包括 5G、Wi-Fi、音视频等多个高价值专利包。华为很高兴与 OPPO 达成交叉许可协议。企业间相互认可知识产权价值，可以促进高价值标准技术研究“投入 —— 回报 —— 再投入”的创新正循环，提升产业的可持续创新能力，为消费者提供更多有竞争力的产品和服务。”

专利收费不能为了收费而收费

一直以来，华为都在基础研发方面不断加码。“越是困难，越是要咬住创新不放松。”华为财报显示，2021 年研发费用 1427 亿元人民币，是历史上最高的一年，约占全年收入的 22%，在欧盟工业研发投资排行榜名列全球第二。

据悉，今年前三季度研发投入已经达到 1100 亿人民币，超过去年同期。

今年 4 月份，华为心声社区发表了由任正非签发的《专利许可业务汇报》会议纪要（以下简称“纪要”）。纪要指出，要与时俱进的制定知识产权策略，服务公司的商业成功；积极探索技术秘密许可模式和产业推广机制。

纪要中提到，要构建合理的价格基准，让产业界公平合理地使用华为的专利技术，在获得适当的研发回报的同时，也有利于华为在国际社会奠定创新者形象。

华为知识产权部强调，专利收费不能为了收费而收费；也不能要得太低，要得低了，就遏制了整个社会的创新，没人愿意再投入研发了，会形成事实垄断，也不符合法律要求的公平合理无歧视原则。

“同时要做好打’持久战’的准备，不求速胜，也不怕败，收多收少都是成功的。但收费不是最终目的，最主要的是我们通过沟通和谈判，理清双方的关系。”文中提到。

据了解，20 多年来，华为围绕 ICT 标准开展创新，已在全球范围内形成了 5G、WIFI、音视频编解码等高价值技术和相关专利包，同时也在预研 6G、WIFI7 和 AI Video Coding 等下一代标准技术，以及预研如星闪短距通讯技术、UWA 超高清视频技术等新标准技术。