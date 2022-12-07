西藏 5G 用户数达 71.9 万户，实现千兆光网基本覆盖

西藏自治区通信管理局公开数据显示，目前西藏已建设 5G 基站 8099 个，其中 2022 年新建 1439 个，主要覆盖各党政机关单位、医院、学校、住宅区及各大型商业区域，目前已实现 74 个县区城区及重点乡镇的 5G 网络通达。

据悉，西藏全区 5G 用户数达到 71.9 万户，已实现重点应用场景深度覆盖，千兆光纤网络城乡基本覆盖。值得一提的是，全国海拔最高乡浪卡子县普玛江塘乡于今年 11 月份成功开通 5G 基站，使西藏农牧区和边远地区移动通信网络覆盖深度和广度进一步加强。

近年来，西藏加快拓展 5G 网络覆盖范围，优化七市地各主城区室内 5G 网络覆盖；加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域深度覆盖，推进 5G 网络向县城和乡镇延伸；优化产业园区、厂矿等场景 5G 覆盖，推广 5G 虚拟专网建设，使得农牧区和边远地区移动通信网络覆盖深度和广度进一步加强。

不仅如此，西藏还加快 5G 在教育、医疗等垂直行业的融合应用，培育多个 5G 应用示范项目。目前，以 5G 信号为基础的远程医疗助力当地良多，通过相应医疗服务，使得部分西藏农牧民可以对接一线医疗资源，体验更先进的医疗服务。