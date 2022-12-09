消息称大众汽车正考虑打造一款基于 Amarok 的电动 SUV

IT之家 12 月 9 日消息，大众汽车可能在考虑打造一款基于 Amarok 皮卡的纯电 SUV 车型。

澳大利亚 WhichCar 采访了大众汽车全球产品管理团队高管 Petr Sulc，他表示：

SUV 不在之前 [与福特] 的 [商用车合作伙伴关系] 谈判的范围内，因此我告诉他我们 [对那种类型的车辆] 不感兴趣。但我可以想象的到，如果我们要想接近 [福特] 的电动汽车，那 [SUV] 是有道理的。

IT之家了解到，目前的 Amarok 并非由大众汽车制造，而是由福特汽车在其南非 Silverton 工厂制造。它与福特自己的 Ranger 有着相同的基础构造，而后者又催生了 Everest SUV。新车拥有 80% 的同款组件，从而大大降低了开发成本。

他认为，虽然 Scout 可与福特 F-150 等全尺寸皮卡竞争，但后者竞争激烈程度以及买家对国产品牌的忠诚度非常高。也就是说，买家的忠诚度可能是大众批准 Scout 项目的一个关键因素，因为它希望“这是一个买家会记住并产生共鸣”的名字。

可惜的是，目前还没有关于 Amarok EV 何时亮相的消息，不过大众之前宣布将向其沃尔夫斯堡的工厂投资 4.85 亿美元，计划在该工厂生产改款的 ID.3 车型，以及将在 MEB+ 平台上生产的同等 SUV 车型。