印度影响最严重平均每个账号 490 卢比，全球超过 500 万人的数据在机器人市场出售

IT之家 12 月 9 日消息，立陶宛 Nord Security 公司的研究报告指出，全球有超过 500 万人的数据在被窃取之后放在机器人网络上售卖。其中影响最严重的是印度，共有 60 万印度账户信息在机器人网络上销售，平均每个账号的售价为 490 卢比（约合 41.49 元人民币）。

报告中指出这些被盗的数据包括用户登录凭证、cookies、数字指纹、屏幕截图和其它相关信息。该公司主要研究了 Genesis Market、Russian Market 和 2Easy 这三家机器人市场，发现这些被盗的信息来自谷歌、微软和 Facebook 账号。

立陶宛 Nord Security 公司表示：“机器人市场与其它暗网市场的不同之处在于，他们能够在一个地方获得关于一个人的大量数据。而且在机器人被出售后，他们向买家保证，只要受害者的设备被机器人感染，他们的信息就会持续更新”。

研究人员在他们的研究中发现了 6.67 亿个 cookie，8.1 万个数字指纹，53.8 万个自动填写表格，大量的设备屏幕截图和网络摄像头抓拍。

IT之家了解到，数字机器人越来越司空见惯。它们在客户服务、搜索引擎优化和娱乐等领域发挥着作用。然而，并非所有机器人都安分守己，其中有许多可能是恶意的机器人。黑客在各个机器人市场上售卖恶意软件机器人日志，构成难以想象的威胁。

一旦恶意软件安装在受害者的计算机上，它就会创建盗窃者日志或文档，将所有被盗数据收集到其中。病毒就像一只训练有素的狗，在计算机上四处嗅探，侦测有关受害者及其硬件的有价值信息。利用所有被盗窃的数据，可创建一个人的数字身份。