日产 Ariya：年底前大定锁定即可享受国补及武汉新能源补贴

IT之家 12 月 9 日消息，2022 国家新能源补贴将于年底正式结束，2023 年国补进一步退坡，明年买车注定要多花一笔钱。因此一众车企想办法让用户在今年下单，例如比亚迪就宣布王朝、海洋及腾势相关新能源车型涨价，但年底前交定金即不受影响。

东风日产 Ariya 现在也公布了限时保价声明：

在 2022 年 12 月 31 日 24:00 前完成 Ariya 大定锁单的订单，可享受 2022 国家新能源补贴及武汉新能源补贴。

IT之家了解到，日产 ARIYA 艾睿雅共分为四个级别，市场指导价为 27.28 万元-34.28 万元。其中，长续航版 27.28 万元，长续航顶配版 28.48 万元，高性能四驱版 32.78 万元，高性能四驱顶配版 34.28 万元。

作为日产纯电旗舰，ARIYA 艾睿雅基于雷诺-日产-三菱全新联盟开发的云图纯电平台打造，拥有全链路自研三电技术。

据介绍，电机方面，日产将永磁同步电机和交流异步电机进行取长补短，得出兼具高性能和低能耗的电励磁同步电机；电控采用 1/10000 秒超高精度电机扭矩控制。

动力方面，ARIYA 艾睿雅搭载的 e-4ORCE 雪狐电四驱，拥有 600N・m 综合扭矩，支持舒适、经济、运动、雪地四种不同驾驶模式，CLTC 续航最高 623KM，可结合前段驾驶路程电量消耗比率，实时计算剩余续航里程。

智能驾驶方面，ARIYA 艾睿雅的 ProPILOT 超智驾 Pro 同时具备五大智能控制系统、S-ALC 一键智能辅助变道、FAP 双模式智能泊车；Nissan Connect 超智联 2.0 + 包含 8 类用车场景、48 项人机交互功能。